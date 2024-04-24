Театр «На валу» показал в Волоколамске премьеру спектакля «Сваты»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
«От всей души благодарю наших талантливых актёров и режиссёра Ольгу Буракову за великолепную постановку, прекрасную игру, музыкальное сопровождение и гениальные юмористические диалоги! Буду рекомендовать друзьям посмотреть этот спектакль», – поделилась впечатлениями зрительница Кристина.
Как отметили в пресс-службе, постановка пришлась по душе зрителям, которых собрался полный зал. Вместе с артистами они смеялись и грустили, а после спектакля наградили коллектив аплодисментами.
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