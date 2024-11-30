В Волоколамске провели концерт для многодетных и приёмных мам

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Концерт «Мир начинается с мамы» состоялся в зале волоколамского Центра культуры и творчества «Родники», зрительницами стали многодетные и приёмные мамы из трёх городских округов: Шаховского, Лотошинского и Волоколамского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начался ещё до выступлений. В фойе для гостей была организована выставка работ волоколамских мастеров, а также мастер-классы по плетению из лоскутов, изготовлению кукол-оберегов и рисованию», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Затем приветственные слова участницам мероприятия сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
«Нас объединяет не только соседство, но и важное достижение. Три наших округа — это территория без сирот. Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, устроены в семьях», — отметила она.
Наталья Козлова (фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.)
На концерте перед зрительницами выступили солисты и коллективы Центра культуры и творчества. Кроме того, приёмным и многодетным мамам вручили благодарственные письма.
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