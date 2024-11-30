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В Волоколамске провели концерт для многодетных и приёмных мам

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Концерт «Мир начинается с мамы» состоялся в зале волоколамского Центра культуры и творчества «Родники», зрительницами стали многодетные и приёмные мамы из трёх городских округов: Шаховского, Лотошинского и Волоколамского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начался ещё до выступлений. В фойе для гостей была организована выставка работ волоколамских мастеров, а также мастер-классы по плетению из лоскутов, изготовлению кукол-оберегов и рисованию», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.



Затем приветственные слова участницам мероприятия сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Нас объединяет не только соседство, но и важное достижение. Три наших округа — это территория без сирот. Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, устроены в семьях», — отметила она.

Наталья Козлова (фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.)

На концерте перед зрительницами выступили солисты и коллективы Центра культуры и творчества. Кроме того, приёмным и многодетным мамам вручили благодарственные письма.

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#волоколамск
#концерт
#мама
#многодетная семья
#приёмные родители
В сквере театра «Огниво» в Мытищах появилось свыше 20 снеговиков
02 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В сквере театра кукол «Огниво» в Мытищах торжественно открылся второй фестиваль «Город снеговиков». Там появились 23 снежные фигуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Некоторые мытищинцы участие в фестивале уже второй раз. Создание новых снежных героев стало для них семейной традицией.
«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу решила участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал любимцем театра и провёл здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», – рассказала жительница Мытищ Олеся.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.

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#семьи
#театр
#скверы
#московская область
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Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей
02 декабря 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие зимнего сезона». Оно было организовано 1 декабря более чем в 80 парках региона сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В первый день зимы в парках открыли 47 резиденций и приёмных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также зажгли огни 138 новогодних ёлок. Для посетителей провели концерты, спектакли, представления и ярмарки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».

В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.

Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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Новый каток в Дубне откроет «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха

В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
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#московская область
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#василий кузнецов
#парки
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На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп
01 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Французский актер Нильс Ареструп скончался на 76-м году жизни, сообщила AFP его супруга и по совместительству пресс-секретарь.
«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре», — сказано в материале.
Последние киноленты с участием знаменитости: «После любви», «Набережная Орсе», «Лазурный берег» и «Возвращение в Монток».

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался создатель и руководитель популярнейшего музыкального коллектива «Крестовый туз» Владимир Козырев. Отмечено, что мужчина умер от сердечной недостаточности.

Также недавно стало известно, кто опроверг слухи о смерти от рака певца Владимира Левкина.

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#театр
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Новый каток в Дубне откроет «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха
29 ноября 2024, 19:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в начале декабря откроется новый каток на Молодёжной поляне. А 13 декабря на катке покажут шоу фигуристов, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Мероприятие подготовлено совместно с Министерством культуры и туризма Московской области. Оно станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье.
«Традиционно бесплатные ледовые представления с участием звёзд фигурного катания организуют в подмосковных парках. Благодаря созданию открытого катка Дубна присоединилась к числу городов-участников. Прославленный фигурист Илья Авербух представит на льду своё знаменитое «Шоу чемпионов», в котором примут участие финалисты телепроекта «Народный ледниковый», – рассказал Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Он добавил, что зрителей ждет захватывающее выступление, которое в преддверии Нового года превратит вечер в настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города.

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#шоу
#московская область
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Кинокритик Шнейдеров раскрыл, как пиратство помогает российским кинотеатрам
Кинокритик Шнейдеров заявил о пользе пиратства для российских кинотеатров
29 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/LeMusique

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратство, которое представляет собой воровство, лишая кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег, сейчас приносит пользу отечественным киносетям, помогая им оставаться на плаву.
Кроме этого, благодаря пиратству россияне могут смотреть контент западного производства, добавил специалист.

«Самый главный удар пиратство наносит по западному кинематографу. Но именно благодаря пиратам россияне, будучи отлучёнными от мирового кинематографа, сегодня могут смотреть последние новинки. Большинство киносетей для того, чтобы выжить, показывают десятиминутные короткометражки в прицеп к пиратскому фильму. С одной стороны, пиратство даёт людям возможность посмотреть кино, которого они лишены, а кинотеатрам не сдохнуть, с другой стороны, оно лишает кинотеатры гигантских денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Ранее российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.

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#кино
#кинотеатры
#россияне
#продюсер
#культура
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Более 500 кошек соберутся на площадке выставки Winter Cat Show в Москве
29 ноября 2024, 18:16

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

В выставочном центре «Крокус Экспо» 30 ноября и 1 декабря пройдёт Международная мультисистемная выставка кошек Winter Cat Show. Выставка соберёт на одной площадке более 500 породистых животных из ведущих питомников России, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
На выставке будут представлены более 40 разновидностей пород кошек со всего мира, включая популярные и редкие породы, такие как ликой и чаузи.
Российским экспертам предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший котёнок», «Лучшая кошка», «Лучший кот» и других. Winter Cat Show будет интересна как профессиональным заводчикам, так и всем любителям домашних животных.
«На площадке Winter Cat Show по традиции встретятся фелинологи, клубы и заводчики, специалисты по грумингу и питанию. Эксперты смогут обменяться опытом и продемонстрировать свои достижения. Выставка открыта для свободного посещения всех любителей кошек, и это ценно с точки зрения популяризации ответственного подхода к содержанию питомцев. Информация по уходу и консультации по породе дадут ведущие специалисты», – сказал директор выставки Winter Cat Show Сергей Гришин.
Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

В течение двух дней посетители смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах на стендах партнёров. Для юных гостей будет работать анимация с аквагримом.

Эксперты расскажут об особенностях разных пород и помогут определиться с выбором – чей характер, вид и нрав подходят будущему владельцу больше всего. На Winter Cat Show желающие смогут обрести друга и быть уверенными в своем решении. Все представленные на выставке породы котят подтверждены родословной.

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

Кроме того, в рамках мероприятия совместно с фондом помощи бездомным животным «Котодетки» состоится благотворительная выставка-пристройство. В ней будут участвовать 30 кошек из приютов. На выставку можно принести подарки для подопечных приютов: корма, пелёнки, лежанки, переноски, игрушки, когтеточки и наполнитель.
«С каждым годом всё больше людей обращает внимание на бездомных животных при выборе питомцев. Эта тенденция очень радует. Выставка будет полезна для тех, кто планирует подарить новый дом бездомным животным и для тех, кто пока не решился, но хочет помочь. Мы расскажем, как стать волонтёром и взять шефство над понравившимся обитателем приюта», – отметила директор и основатель фонда помощи бездомным животным «Котодетки» Анна Белоусова.

Фото: пресс-служба организаторов Winter Cat Show

Winter Cat Show будет работать 30 ноября и 1 декабря, с 9 до 19 часов по адресу: МВЦ «Крокус Экспо», Москва, павильон 2, зал 9.

Вход свободный, регистрация по ссылке.

Программу выставки можно найти на сайте.

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#кошки
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#москва
#крокус экспо
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Новогоднюю ель в Волоколамске украсили шарами ручной работы
29 ноября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Украшение городской новогодней ели завершают в Волоколамске, среди игрушек есть уникальные — это пятнадцать шаров, которые вручную расписали местные умельцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На шарах изображены достопримечательности Волоколамского края: расположенный здесь Центр воспроизводства редких видов животных, Волоколамский кремль и пр. Кроме того. На шарах изображены волшебные звери и новогодние пожелания от мастеров», — говорится в сообщении.
В создании уникальных новогодних игрушек приняли участие сотрудники и воспитанники домов культуры Волоколамского округа, а также местной Детской школы искусств, библиотек и центра «Молодёжное содружество».

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» провело в каширской школе №2 литературный квартирник.

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#волоколамск
#ёлка
#праздник
#украшения
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В школе Каширы провели литературный квартирник
28 ноября 2024, 21:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» провело в каширской школе с углублённым изучением отдельных предметов №2 литературный квартирник. Участниками стали 10-классники, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Для создания атмосферы квартирника была организована тематическая фотозона, актовый зал украсили плакатами и портретами писателей.
«Квартирник разделили на три блока. В литературном кафе участники выбирали блюдо, выполняли литературное задание и получали денежные единицы. В ходе литературно-музыкального батла они соотносили музыкальные композиции на стихи известных поэтов с их современными исполнителями. Театральный блок предусматривал чтение стихов с передачей эмоции жестами», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие прошло в тёплой, уютной и дружеской обстановке. Каждый участник получил на память тематический значок.

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#московская область
#культура
#литература
#школа
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Новички в финале пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок»
28 ноября 2024, 18:30

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» состоится на Большой сцене Московского Губернского театра 30 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.
В финале встретятся три команды:
  • ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево);
  • Детская театральная школа «Семь Я» (г.о. Долгопрудный);
  • Театральная студия «ArtRise» (г. Ликино-Дулево).
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин в беседе с «Радио 1» заявил, что осенний этап конкурса больше превзошел все ожидания.

«В осенний этап конкурсной программы прошло 16 коллективов. Конечно, это была очень жаркая битва, в которой просто каждый был достоин пройти в финал. Поэтому здесь пришлось с нашим арбитрам очень сосредоточиться. Буквально на доле баллов выходили вперед. Теперь мы ждем финальную игру и поддержки болельщиков», — сказал он.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также собеседник рассказал о прошедших в финал командах.

«Две команды не первый год участвуют. И они удивили своей работой и развитием. Еще в этом году в финал прошла команда, которая впервые в этом году принимает участие — это «Зимний театр» из Орехово-Зуево. Здесь все были тоже удивлены. Обычно, когда новая команда приходит в новом сезоне играть, то им тяжело бодаться со старичками. И здесь нет такого, что кто-то талантливее — нет, тут вопрос в том, кто и как работает над собой, как замотивирован побеждать и развиваться», — поделился руководитель проекта.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, новички превзошли старичков мотивацией, уверенностью в себе и желанием победить.

«Если мы говорим про, например, импровизацию, то самое главное — уверенность. Потому что, как я всегда говорю, в импровизации нет слова «ошибка». Там нельзя сделать что-то не так. Эта смелость и азарт, я думаю, некие секретные лайфхаки. Это и в жизни важно применять», — добавил Максим Драченин.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет авторитетное жюри в составе деятелей российского театрального искусства
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.

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