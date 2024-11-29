В Болычевской библиотеке Волоколамска приготовили партию блиндажных свечей для фронтовиков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
В Болычевской библиотеке Волоколамского городского округа подготовили к отправке новую партию блиндажных свечей для фронтовиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В этом отправлении — 260 свечей, которые были аккуратно упакованы в специальные коробки. Ранее в этом году было направлено 600 свечей, а в прошлом году — 1500. Таким образом, с начала 2023 года жители Болычева отправили бойцам специальной военной операции уже 2430 окопных свечей.
Однако не только от болычевцев. Библиотекарь Наталья Пискунова рассказала, что почти каждый день свечи изготавливают пять-шесть пенсионерок из их читательского объединения любителей поэзии «В кругу друзей». Для изготовления свечей необходимы металлические банки, картон и парафин. Она отметила, что банки приносят школьники, а также сотрудники расположенного неподалёку санатория Росгвардии «Федосьино».
Кроме того, некоторые помогают финансово.
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Однако не только от болычевцев. Библиотекарь Наталья Пискунова рассказала, что почти каждый день свечи изготавливают пять-шесть пенсионерок из их читательского объединения любителей поэзии «В кругу друзей». Для изготовления свечей необходимы металлические банки, картон и парафин. Она отметила, что банки приносят школьники, а также сотрудники расположенного неподалёку санатория Росгвардии «Федосьино».
Кроме того, некоторые помогают финансово.
«Участие в работе нашего, можно смело сказать, конвейера принимают многие жители нашего округа и других мест. И мы всем очень благодарны!», — Пискунова.Желающие присоединиться к помощи могут позвонить Наталье Николаевне Пискуновой по номеру: 8 925 147 87 05.
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Дайана Хусинова