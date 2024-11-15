Школьники из Волоколамского лицея побывали в «Мармеладном царстве»

фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
Ученики четвёртых классов «Б» и «В» Волоколамского лицея №1 посетили музей «Мармеладное царство» в городе Лихославль Тверской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Здесь всё из мармелада! Сотни предметов: фигурки зверей и человечков. Хотелось каждую штучку рассмотреть внимательно», — поделились эмоциями четвероклассники.
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Дайана Хусинова