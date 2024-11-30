Молодёжный форум «Волоколамск — территория будущего» собрал более 100 участников

Фото: пресс-служба Волоколамского г.о.
Второй молодёжный форум «Волоколамск — территория будущего» состоялся на базе Волоколамского филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского, темой обсуждения стало предпринимательство, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В зале собрались ученики и студенты из семи образовательных учреждений Волоколамского округа. Всего более 100 человек. На форуме они общались и задавали вопросы трём опытным спикерам в сфере бизнеса и личного бренда», — говорится в сообщении.Спикером на форуме был предприниматель, основатель и владелец Bogatov Show Михаил Богатов, его компания занимается оснащением мероприятий световым и звуковым оборудованием и led-экранами. С ребятами пообщалась также ведущая мероприятий Валентина Смирнова, которая вывела свой личный бренд на международный уровень, и актриса и певица Екатерина Старовойтова.
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