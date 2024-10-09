Московский областной медицинский колледж № 1 провёл экскурсию для учеников школы № 19

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск
Всемирный день врача отмечается 7 октября, и ученики 4 «Ж» класса школы № 19 посетили Московский областной медицинский колледж № 1 в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В колледже их встретили студенты, которые рассказали им об истории медицины, традициях колледжа и различных профессиях медицинских работников. Ребята также приняли участие в мастер-классе, организованном студентами.
Уникальному Музею истории медицины в Серпухове уже 33 года. В нём представлены редкие экспонаты, связанные с историей серпуховского здравоохранения, начиная со второй половины XIX века и до наших дней.
В музее можно увидеть старинные инструменты, исторические документы и монографии знаменитых специалистов.
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Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
Уникальному Музею истории медицины в Серпухове уже 33 года. В нём представлены редкие экспонаты, связанные с историей серпуховского здравоохранения, начиная со второй половины XIX века и до наших дней.
В музее можно увидеть старинные инструменты, исторические документы и монографии знаменитых специалистов.
Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
Дайана Хусинова