Детям из Курской области показали достопримечательности Коломны

В ночь на вторник, 10 сентября, Вооруженные силы Украины предприняли одну из наиболее массированных атак на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. По сообщению Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны было сбито в общей сложности 144 украинских дрона. 72 беспилотника — перехватили над Брянской областью, 20 были уничтожены в Подмосковье. При этом беспилотники врезались в многоэтажные дома, где от взрывов и пострадали десятки квартир.