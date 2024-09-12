Детям из Курской области показали достопримечательности Коломны

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Для ребят, прибывших из Курской области и размещённых в семейном центре «Вдохновение» Коломенского городского округа, провели экскурсию по достопримечательностям Коломны, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье стало поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — сказала директор семейного центра «Вдохновение» Елена Старшинова.В ходе экскурсии ребята посетили Коломенский кремль, прогулялись по старинным улицам города, осмотрели экспозицию Музея боевой славы и прокатились по реке на теплоходе.
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Лев Каштанов