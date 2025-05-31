CBS: На 88-м году жизни умерла американская актриса Лоретта Суит
Американская актриса Лоретта Суит, прославившаяся ролью майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (1972–1983), скончалась в возрасте 87 лет. Информацию передали представители CBS — телеканала, на котором шла трансляция проект.
Причина смерти не уточняется, однако известно, что актриса умерла в Нью-Йорке по естественным причинам.
За карьеру Суит получила шесть номинаций на «Эмми» и четыре — на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.
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