Актер из «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Лисицын умер в реанимации
Народный артист Карелии Александр Лисицын, снимавшийся в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в 70 лет, сообщила газета «Аргументы и факты», ссылаясь на Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская».
Последние дни своей жизни Лисицин находился в больнице. Точная причина кончины неизвестна. Известно, что артист жаловался на высокое давление.
«У него была гипертония все время, очень высокое давление. Но что конкретно случилось, неизвестно пока. Завтра будет вскрытие, и все скажут, но, вроде, не онкология», — сообщил источник журналистам.
Александр Лисицын появился на свет в 1955 году. Артист получил диплом Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина в 1981 году. Лисицин служил в петрозаводском театре с 1986 года.
Ранее сообщалось, что американский актер Эд Гейл, который исполнил роль куклы Чаки в фильме-слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни.