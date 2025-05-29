Актер из «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Лисицын умер в реанимации

29 мая 2025, 21:04

Александр Лисицын (Фото: кадр из сериала «Ментовские войны»)

Народный артист Карелии Александр Лисицын, снимавшийся в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в 70 лет, сообщила газета «Аргументы и факты», ссылаясь на Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская».





Последние дни своей жизни Лисицин находился в больнице. Точная причина кончины неизвестна. Известно, что артист жаловался на высокое давление.





«У него была гипертония все время, очень высокое давление. Но что конкретно случилось, неизвестно пока. Завтра будет вскрытие, и все скажут, но, вроде, не онкология», — сообщил источник журналистам.