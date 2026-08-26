Раскрыто, как выглядит могила Фаины Раневской спустя 40 лет после её смерти
Могила актрисы Фаины Раневской сохраняет ухоженный вид спустя 40 лет после её кончины.
Как выяснил корреспондент «Абзаца», поклонники Фаины Георгиевны продолжают приносить к памятнику самые разнообразные букеты, отдавая дань памяти любимой артистке. Могила актрисы выглядит очень ухоженной и яркой. В центре установлен массивный памятник из тёмного неровного камня.
Раневская ушла из жизни 19 июля 1984 года в Москве, не дожив нескольких лет до 88-летия. Причиной смерти врачи назвали инфаркт и пневмонию. Местом упокоения знаменитости стало Новое Донское кладбище столицы, участок № 4.
Перед смертью актриса завещала выгравировать на надгробии фразу «Умерла от отвращения», но это распоряжение так и не исполнили. В материале «Радио 1» собрали всё о жизни и творчестве Фаины Георгиевны.
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