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Раскрыто, как выглядит могила Фаины Раневской спустя 40 лет после её смерти

Фаина Раневская (Фото: кадр из фильма «Золушка»)

Могила актрисы Фаины Раневской сохраняет ухоженный вид спустя 40 лет после её кончины.



Как выяснил корреспондент «Абзаца», поклонники Фаины Георгиевны продолжают приносить к памятнику самые разнообразные букеты, отдавая дань памяти любимой артистке. Могила актрисы выглядит очень ухоженной и яркой. В центре установлен массивный памятник из тёмного неровного камня.

Раневская ушла из жизни 19 июля 1984 года в Москве, не дожив нескольких лет до 88-летия. Причиной смерти врачи назвали инфаркт и пневмонию. Местом упокоения знаменитости стало Новое Донское кладбище столицы, участок № 4.

Перед смертью актриса завещала выгравировать на надгробии фразу «Умерла от отвращения», но это распоряжение так и не исполнили. В материале «Радио 1» собрали всё о жизни и творчестве Фаины Георгиевны.

Ольга Щелокова

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