В возрасте 93 лет умер брат Леонида Каневского Александр
Умер советский и израильский писатель Александр Каневский — родной брат актёра Леонида Каневского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Александр Семёнович шёл из жизни в возрасте 93 лет. Каневский строил карьеру сразу в нескольких направлениях: писал прозу и стихи, сочинял пьесы и сценарии для кино.
Он входил в авторскую группу программы «Кабачок 13 стульев», выступал в передаче «Вокруг смеха» и руководил театром «Гротеск». Эти проекты принесли ему известность в Советском Союзе.
В 1991 году мужчина переехал в Израиль и поселился в Тель-Авиве. Там он продолжал писать — создал больше 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей. Книги выходили общим тиражом свыше миллиона экземпляров.
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