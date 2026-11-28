«Только хоспис»: Алёна Водонаева рассказала, как видит свой уход в старости
Алёна Водонаева рассказала, как представляет свой уход в глубокой старости
Фотомодель Алёна Водонаева рассказала в личном блоге, как представляет свой уход в глубокой старости.
Экс-участница «Дома-2» поддержала идею Лены Катиной не перекладывать на родственников заботу о тяжелобольном человеке и доверить его профессиональным врачам.
«Пусть мои родные живут полноценной жизнью, так как в ней и так очень много забот, стресса и разного рода событий. Особенно, когда в семье есть дети, которых надо достойно растить — а это 80% сдачи крови и бесконечного личного вклада», — написала Алёна.Телезвезда призналась, что лично столкнулась с этим тяжёлым недугом: несколько лет назад болезнь Альцгеймера диагностировали её бабушке. Пенсионерка находилась под круглосуточным присмотром медиков. Она скончалась осенью 2025 года в возрасте 87 лет.