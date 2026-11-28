28 ноября 2026, 16:10

Екатерина Волкова назвала причину, по которой мужчины избегают умных женщин

Екатерина Волкова (Фото: кадр из комедии «Олень»)

Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему мужчины выбирают «простушек». Об этом она заявила в ​своём блоге.





Артистка разобрала популярную проблему в отношениях и назвала главную причину, по которой кавалеры уходят от эффектных и интеллектуальных спутниц.

«Потому что не соответствуют и не хотят стремиться. Им легче какую-нибудь дурочку-простушку, чем себя преодолевать, что-то делать каждый день, добиваться, расти. Очень ленивые мужчины», — заявила Екатерина.