Екатерина Волкова обвинила мужчин в лени и бегстве к «дурочкам-простушкам»
Екатерина Волкова назвала причину, по которой мужчины избегают умных женщин
Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему мужчины выбирают «простушек». Об этом она заявила в своём блоге.
Артистка разобрала популярную проблему в отношениях и назвала главную причину, по которой кавалеры уходят от эффектных и интеллектуальных спутниц.
«Потому что не соответствуют и не хотят стремиться. Им легче какую-нибудь дурочку-простушку, чем себя преодолевать, что-то делать каждый день, добиваться, расти. Очень ленивые мужчины», — заявила Екатерина.По мнению 52-летней Волковой, вместо ежедневной работы над собой и стремления дотянуться до высокой планки многие ухажёры выбирают путь наименьшего сопротивления и ищут максимально удобных партнёрш, которые не требуют от них никаких усилий.