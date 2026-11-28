28 ноября 2026, 16:52

Продюсер Рудченко: россияне могут не принять Орбакайте после отъезда за границу

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что россияне могут не принять покинувшую страну певицу Кристину Орбакайте.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что артистка продолжит творчество в России, если проявит патриотизм.



Рудченко подчеркнул: главный запрос общества — готова ли Кристина соучаствовать, сопереживать и жить с гражданами или только зарабатывать на них. При втором варианте её планы заработать в России саботируют.

«Я считаю, что на сегодня у Орбакайте ещё есть возможность выступать для русскоязычной аудитории. То, что она живёт за границей и долгое время не работала в России, несомненно, сказывается на её репутации. Но при этом сохраняются любители её творчества, сохраняется её аудитория — есть люди, на которых можно работать. Но это разовые выступления», — рассказал продюсер.