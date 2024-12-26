В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Постановщики шоу – олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух. В спектаклях заняты участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы.
«С 1 по 12 января состоится 15 ледовых представлений – 10 в постановке Навки, пять – Авербуха. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Это истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят в шоу фигуристов Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина. Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Расписание ледовых представлений можно найти на главном туристическом портале Московской области, а также на сайте министерства.
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