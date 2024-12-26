Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов

В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
Жители и гости Подмосковья смогут посмотреть в дни новогодних каникул ледовые спектакли с участием выдающихся российских фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Постановщики шоу – олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух. В спектаклях заняты участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы.


«С 1 по 12 января состоится 15 ледовых представлений – 10 в постановке Навки, пять – Авербуха. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Это истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят в шоу фигуристов Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина. Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Расписание ледовых представлений можно найти на главном туристическом портале Московской области, а также на сайте министерства.

Читайте также:

Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья

В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки

Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив
#зима в подмосковье
#культура
#фигурное катание
#шоу
#спектакль
#московская область
#новый год
#каникулы
Проект из Королёва стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив
27 декабря 2024, 15:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект «Болшевская коммуна. 101», представленный Музейным объединением Королёва, стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В рамках конкурса было поддержано более тысячи проектов из 86 российских регионов, прошедших экспертную оценку.
В 1930-х годах Болшевская коммуна была образцовым посёлком с крупным производством, на котором выпускалось 60% спортивной продукции страны. Она служила «витриной» Советского Союза, а её история легла в основу сценария первого советского звукового фильма — легендарного «Путевка в жизнь».

Архитектурный комплекс состоит из девяти зданий, выполненных в стиле конструктивизма: восьми выявленных объектов культурного наследия и памятника регионального значения — Дома Стройбюро. Усадьба Костино — сердце коммуны, откуда берет начало Музейное объединение Королёва.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Число 101, которое обозначает 101 год со дня основания коммуны, будет символом проекта: 101 публикация, 101 экспонат на каждой из выставок, длительностью в 101 день.

Проект включает в себя различные аспекты: выставочные программы, рассказывающие об истории и повседневной жизни коммуны, образовательные мероприятия, культурные события (концерты, кинопоказы, творческие акции), издательскую деятельность (выпуск двух книг, освещающих научные и культурные аспекты проекта) и создание мультимедийного контента (видеофильм и онлайн-публикации, дополняющие представление о коммуне).

Цель проекта — распространение исторического и культурного наследия Болшевской трудовой коммуны и развитие Музейного объединения города Королёв как центра сохранения материального и нематериального наследия коммуны.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта запланированы выставки, лекции, концерты, кинопоказы, творческие мероприятия и онлайн-публикации, а также выпуск двух специализированных изданий, которые будут отражать научные и культурные аспекты проекта. Кроме того, предполагается создание сувенирной продукции и видеофильма.

Читайте также:

Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве

В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья
#королёв
#история
#проект
#минкульттуризма мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве
27 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «Формула Гжели». На ней представлено более 700 предметов из музейной коллекции, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Экспозиция рассказывает о гжельском стиле, о том, как развивается производство в наши дни. История промысла начинается с пятицветной майолики XVIII века, продолжается полуфаянсом и фарфором частных заводов XIX века, изделиями производственного объединения «Гжель» 1970-80 годов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в министерстве, некоторые экспонаты будут показаны впервые. Это, например, фарфор гжельских заводов XIX века и коллекция произведений 1940-50-х годов. Они показывают, как художники искали новый язык гжельского промысла.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции участвует Объединение «Гжель». Художники объединения работают не только в традиционной манере, но и экспериментируют с новыми формами и технологиями производства.

Выставка будет работать до 9 марта 2025 года.

Читайте также:

В Московской области работают музеи Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества

Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья

В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона
#подмосковье
#московская область
#музей
#гжель
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области работают музеи Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества
27 декабря 2024, 12:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что на территории региона находятся музеи, основанные Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: музейный комплекс «Ильинское-Усово» и Музей семьи великого князя Константина Константиновича в селе Осташёво. Эти музеи являются частью национального туристического проекта «Императорский маршрут».
Музей, посвящённый августейшим покровителям Российского общества Красного Креста — владельцам усадьбы Ильинское-Усово, расположен в историческом здании лазарета для раненых воинов Русско-японской войны, созданного великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 1905 году в память о своём супруге, Великом князе Сергее Александровиче.

Экспозиция рассказывает об истории Российского общества Красного Креста и массовом движении сестёр милосердия, благотворительной и подвижнической деятельности владельцев усадьбы: императора Александра II и его жены императрицы Марии Александровны, великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и великой княгини Марии Павловны.

Адрес музея: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А.

Музей материнства и младенчества в Ильинском посвящён охране здоровья матерей и детей в России в XVIII–XX веках. Экспозиция расположена в залах мемориального здания родильного приюта, построенного в 1892 году для крестьян Великим князем Сергеем Александровичем, владельцем усадьбы Ильинское-Усово, в память жене его брата, греческой принцессе Александре Георгиевне, которая умерла при родах.

Музей рассказывает о методах решения важной государственной задачи — сохранения населения в Российской империи. Посетители музея часто бывают студентами медицинских колледжей и профильных вузов.

Он находится по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3, строение 1.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей школы и детства расположен в усадебном флигеле императорского поместья Ильинское-Усово, где в 1873 году императрица Мария Александровна основала начальную народную школу для крестьянских детей. Школа функционировала до 2000-х годов, а через два десятилетия в её здании открылся музей.

Современная интерактивная экспозиция рассказывает об истории развития начального, среднего и профессионального образования в России во времена правления императоров Александра II, Александра III и Николая II.

Адрес музея: Московская область, Одинцовский городской округ, село Усово, дом 2. Во время новогодних каникул музеи в Ильинском и Усово будут открыты до 29 декабря с 11:00 до 17:00. С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни. С 4 по 8 января часы работы — с 11:00 до 17:00.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей семьи Великого князя Константина Константиновича находится в Осташёво, в историческом здании двухклассного училища, построенном семьёй Константиновичей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, который героически погиб в начале Первой мировой войны.

Экспозиция посвящена истории усадьбы Осташёво, жизни и достижениям членов великокняжеской семьи Константиновичей, семейным традициям воспитания, поддержке благотворительных и общественных организаций, развитию науки и искусства, героическим поступкам сыновей великого князя Константина Константиновича, а также судьбе его наследников после 1917 года.

Адрес музея: Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташёво, улица Школьная, дом 36. В праздничные дни музей будет работать 3, 4, 5 и 6 января с 10:00 до 17:00. С 30 декабря по 2 января, а также 7 и 8 января — выходные дни.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона

Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив

В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»
#московская область
#усадьбы
#музеи
#одинцовский минкульттуризма мо
#подмосковье
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российским проектам в сфере культуры предоставят гранты
26 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

Конкурс на предоставление грантов для развития проектов в сфере культуры проводит Президентский фонд культурных инициатив, заявки принимаются с 17 декабря 2024 года до 7 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут быть заявлены проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий, направленные на сохранение российской культурной идентичности и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на поддержку патриотично настроенных коллективов и деятелей культуры, поддерживающих достижение целей СВО и демонстрирующих свою преданность стране», — говорится в сообщении.
Подать заявку на грантовый конкурс могут коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели изо всех регионов Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Читайте также:

Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья

В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона
#гранты
#культура
#россия
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья
25 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В трёх городских округах Подмосковья в уходящем году покажут ледовое представление Татьяны Навки «Новогодний самовар». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

27 декабря, в пятницу, представление состоится в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Оно начнётся в 19:30. 28 декабря, в субботу, шоу покажут в ФОКе «Лидер» в Павловском Посаде. Начало – в 17:00. В тот же день оно пройдёт в Центральном парке Ногинска в 19:30. 29 декабря, в воскресенье, шоу примут парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 16:30, а также в Городском парке Ивантеевки в 19:30.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход на ледовые представления будет свободным.
«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Актуальную информацию о предстоящем шоу можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Читайте также:

В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона

Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
#культура
#шоу
#зима в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона
25 декабря 2024, 14:56

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» прошла презентация отреставрированной кареты патриарха Никона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспонат является одним из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного искусства XVII века. На протяжении нескольких столетий карета находилась в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, а в 1920 году была передана в музейное собрание. К моменту начала реставрационных работ карета была сильно повреждена, сохранился только один остов.

Экипаж получил серьёзные повреждения во время разрушения Ново-Иерусалимского монастыря немецко-фашистскими войсками в декабре 1941 года. Реставрация экспоната заняла почти три года и проходила на средства, предоставленные Министерством культуры и туризма Московской области. Работы начались в 2022 году.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Эксперты провели тщательное исследование, изучили старинные тексты и несколько сохранившихся экипажей-аналогов, которые считаются большой редкостью даже для европейских музеев. Один из самых старых экземпляров, датированный 1610 годом, находится в Лиссабоне.

В преддверии празднования 420-летия Патриарха Никона, которое состоится в мае 2025 года, карета стала частью постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим» в разделе, посвящённом Ново-Иерусалимскому монастырю и его основателю.

Читайте также:

В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»

16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»

В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря
#новый иерусалим
#реставрация
#исследование
#эксперты
#минкульттуризма мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив
25 декабря 2024, 11:10

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова — фестиваль молодых театральных режиссёров «Новые горизонты» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль задуман для того, чтобы помочь молодым театральным деятелям Московской области реализовать свои творческие проекты, а также выявить и поддержать талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Почетными участниками и спикерами фестиваля станут известные деятели искусства и культуры.

Фестиваль планируется провести в конце февраля — начале марта 2025 года.

Партнёрами проекта являются Министерство культуры и туризма Московской области, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, администрации городских округов Пушкинский, Ивантеевка, Пушкинский музыкально-драматический театр, Театральный институт имени Бориса Щукина, телеканал «360» и инновационный центр «Сколково».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки

Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
#подмосковье
#фестиваль
#театр
#проекты
#таланты
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств
24 декабря 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира Татьяна Ветрова и Арина Никифорова завоевали награды VII Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Кружево Зимы», который проводит агентство «Контраст», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Татьяна Ветрова стала лауреаткой конкурса первой степени в номинации «Эстрадный вокал» (12-13 лет) и получила специальный приз оргкомитета и членов жюри. А Арина Никифорова стала лауреаткой первой степени в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 8-9 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вокальным коллективом «Элегия» руководит Анна Дорофеева. В администрации поздравили с отличным результатом юных победительниц и их наставницу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг

В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»

Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей
#кашира
#конкурс
#творчество
#вокал
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки
24 декабря 2024, 17:36

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 27 по 29 декабря в пяти городах Подмосковья пройдут ледовые шоу «Новогодний самовар», в постановке Татьяны Навки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках представления команда Татьяны Навки и Петра Чернышева представит зрителям увлекательные истории, объединяющие всех вокруг новогоднего самовара.

В ледовом шоу «Новогодний самовар» примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие звезды фигурного катания. Первое представление состоится 27 декабря в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Начало в 19:30.

28 декабря жители и гости Павлово-Посадского округа смогут встретиться с прославленными фигуристами. Ледовое шоу пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», начало в 17:00. В этот же день шоу покажут в Центральном парке Ногинска, Богородского округа, в 19:30.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 декабря «Новогодний самовар» представят в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа в 16:30, а также в городском парке Ивантеевки, Пушкинского округа, в 19:30.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0 .

Подробное расписание ледовых шоу доступно на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также:

Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг

Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
#расписание
#шоу
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#ледовые катки
#фигурное катание
Следите за нашими новостями
в удобном формате