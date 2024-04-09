Юная жительница Домодедова завоевала награду всероссийского творческого конкурса

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Четырнадцатилетняя ученица Домодедовской детской школы искусств (ДДШИ) Софья Сергеева стала одной из победительниц Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000», сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
«В творческом конкурсе принимали участие дети и подростки до 16 лет. Они должны были создать рисунки, связанные с историей Суздаля. Это мог быть эпизод из жизни какого-то великого человека, имеющий отношение к городу, события из истории Суздаля, исторические пейзажи и архитектура, а также иллюстрации былин и сказаний. В число победителей вошла ученица ДДШИ Софья Сергеева. Её педагог — Елена Федянина», — говорится в сообщении.Софья получит диплом победителя. Кроме того, она станет соавтором короткометражного исторического мультипликационного фильма. Преподавательнице юной художницы будет вручена грамота и благодарность.
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