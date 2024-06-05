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Зарайск принимает участие в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

05 июня 2024, 11:31
Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh

Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh

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Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
В России начнется старт культурного конкурса на 2026 год.

«На Едином портале государственных услуг продолжается неофициальное «народное голосование» за города России, предварительно выразившие готовность принять участие в Конкурсе на 2026 год. Подмосковный город Зарайск находится в числе участников», — поделились в пресс-службе.



Зарайск - это один из древнейших городов России и является центром культурной агломерации Московской области. В городе работает Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», а также его отделы — Дом-музей скульптора А. С. Голубкиной и Музей-усадьба Достоевских в селе Даровое.

Также все желающие в текущем году могут посетить масштабные культурные, туристические, деловые и межведомственные события в городе победителе конкурса на 202 4 год Нижнем Новгороде.

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#зарайск
Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского
04 июня 2024, 19:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международный фестиваль искусств Петра Чайковского стартует 21 июня в музее-заповеднике композитора в Клину. О его программе и сюрпризах на пресс-конференции рассказали организаторы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Особенность фестиваля – концерты под открытым небом. Музыканты выступают на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника.
«В Клину ты находишься там, где дух Чайковского помогает, даёт полную свободу, благодаря чему ты возвышаешься. Он был не только гением мелодии и гармонии, но и умнейшим человеком», – сказал на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель проекта, Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет.
Подмосковье – лидер по количеству проводимых культурных мероприятий, а фестиваль Чайковского – визитная карточка региона.
«В этом году мы проводим юбилейный, десятый фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются. Билеты на него распродаются практически в первые дни фестиваля», – отметил замминистра культуры и туризма Московской области Павел Родин.
Музей-заповедник Петра Чайковского – одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около 200 концертов за год. Фестивали сопровождаются выставочными проектами. Один из них организуют специально к открытию X Международного фестиваля искусств.
«На входе мы организуем выставку, которая будет встречать гостей. Она посвящена десятилетию нашего проекта. Этот год знаковый для нас по многим позициям: 10 лет фестивалю и скромный юбилей у музея. В этом году нам исполняется 130 лет! Как всегда, мы удивим зрителей. Первое – это сцена. Не буду раскрывать все секреты, но это будет ярко и необычно. Также в этом году меняется конфигурация зала. Это будет амфитеатр, благодаря чему верхним рядам будет лучше видно выступающих», – рассказал директор музея-заповедника Игорь Корнилов.
В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника и концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину.

Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Купить билеты можно на сайте музея.

Фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
04 июня 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина 7 июня открывается литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, в год 225-летия со дня рождения великого поэта фестиваль решили провести в Больших Вязёмах – усадьбе, связанной с его именем.
«Фестиваль является одним из самых ярких литературных событий региона. Он предоставляет площадку для свободного выражения молодых талантливых авторов, даёт пространство для демонстрации красоты и актуальности поэтического творчества. На фестивале пройдут художественные чтения российских актёров и поэтов, будут представлены музыкальные и театральные программы, поставленные по великим произведениям русской литературы», – говорится в сообщении.
В день открытия фестиваля в программе – моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое». Он прочтёт стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.

8 июня гостей праздника поэзии ждёт спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни». Это монолог о людях, встречах и расставаниях, о дружбе и предательстве.

В тот же день зрители оценят музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи». В основе программы – поэтические монологи народного артиста России Алексея Кравченко, актёров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырёва. В их исполнении прозвучат стихи Пушкина, Тарковского, Самойлова и других. Спектакль будут сопровождать произведения композитора Алексея Айги в исполнении ансамбля «4΄33΄΄».

9 июня запланированы выступления артистов и поэтов. Вход на фестиваль в этот день будет свободным. Билеты можно купить на сайте.

Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других её событиях можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#искусство
#минкульт мо
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#подмосковье
#московская область
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В Кашире открывается зоологическая выставка
04 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Выставка «Звери и птицы подмосковных лесов» вновь откроется в Каширском краеведческом музее в среду, 5 июня, экспозиция будет расширена, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В состав экспозиции возвращаются после реставрации чучела кабана и вальдшнепа», — отмечается в сообщении.
Открытие выставки назначено на 11:30. Для юных посетителей музея подготовлена интерактивная программа. Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться заранее.

Отмечается также, что открыта запись для организованных групп составом не менее пяти человек. Такие группы можно записать на посещение в другое удобное для них время. Телефоны для записи: 7-999-834-85-40 и 7-496-693-10-06.

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#кашира
#музей
#выставка
#культура
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В Твери открылась новая выставка «Пущинский фотоклуб»
04 июня 2024, 14:39

Фото: Пущинский фотоклуб

Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» прошло в Твери. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Открытие выставки художественной фотографии «Пущинский фотоклуб» состоялось в зале искусств Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького.

«Фотоклуб объединяет 18 фотографов, работающих в разных стилях и направлениях: пикториализм, пейзаж, жанровая и репортажная фотография, портрет и натюрморт, новые и экспериментальные техники. Проект «Фотографические прогулки» знакомит зрителя с фотографами из разных городов нашей страны, их творчеством, взглядом на окружающий мир. Задачи проекта – наладить систему творческих обменов и среду общения между фотосообществами различных городов России», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что 1 июля в Пущино откроется выставка Молодежной секции фотоклуба.

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Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй
04 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/nantonov

Семейный этнический фестиваль Сабантуй-2024 проведут 15 июня в подмосковных Люберцах, хедлайнерами музыкальной программы праздника станут Вилена Хикматуллина, Саида Мухаметзянова, Ифтихор, «Дышать», Мунир Рахмаев, Аслан Гусейнов и Бахтавар, сообщает пресс-служба фестиваля.
Вилена Хикматуллина, знакомая публике по телешоу «Голос. Дети», исполнит свои авторские песни. Ещё одна участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова будет петь для гостей праздника на татарском языке. А хип-хоп исполнительница «Дышать» (Гульназ Шакирова) покажет, как татарская музыка звучит в современном жанре.

Свои хиты исполнят певцы Aslan (Аслан Гусейнов) и Бахтавар, а также представитель татарской эстрады Мунир Рахмаев.

Кроме того, шоу на сцене фестиваля устроит комедийный битбоксер, победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор — он создаст мини-треки из голосов публики.

Сабантуй будет проходить в Центральном парке Люберец, фестиваль начнётся в 10 утра и продлится до 10 вечера. Вход свободный. Гостей праздника ждёт дегустация чак-чака и татарского чая, спортивные состязания и квест с призами.

Программа фестиваля опубликована на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.

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#культура
#фестиваль
#люберцы
#татарстан
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Праздники в честь Дня защиты детей в Подмосковье посетили более 130 тыс. человек
04 июня 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 130 тысяч человек посетили общеобластной фестиваль «Город профессий», приуроченный ко Дню защиты детей, праздник проводился почти в 90 парках Московской области, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«В рамках праздника юные гости фестиваля могли попробовать себя в разных профессиях, включая программирование, хореографию, науку и прочее», — говорится в сообщении.
Ребятам выдавали их первую «трудовую книжку», а также проводили для них различные мастер-классы, спектакли, интерактивные программы и квесты. А на концертных площадках фестиваля выступали детские коллективы.

Кроме того, в 60 парках была проведена акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в рамках которой ребят угощали мороженым.

Мероприятия были организованы в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#минкульттуризма мо
#день защиты детей
#фестиваль
#праздники
#мероприятия
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге открылась новая смотровая площадка на базе «Ленфильма»
03 июня 2024, 19:59

Фото: iStock/Medvedkov

В Санкт-Петербурге на крыше 10-го корпуса «Ленфильма» открылась новая смотровая площадка.
Теперь почти 30 м можно будет увидеть все значимые достопримечательности Санкт-Петербурга.

«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.

Ранее сообщалось, что в городском округе Ступино Московской области торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте.

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#музей
#достопримечательности
#санкт-петербург
#площадки
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Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»
03 июня 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Танцевальный коллектив «Иллюзия» - победитель отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» в Красногорске прошел в выходные.

«Танцевальную битву оценивало компетентное жюри в лице хореографа, заслуженного артиста России, художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина и победителя 4 сезона проекта «Танцы» хореографа Виталия Уливанова. Победителями по итогам отборочного тура была признана хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска.Поздравляем наш коллектив и их руководителя с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!», — поделились в пресс-службе.

На главной сцене Городского парка за звание сильнейших боролись танцевальные коллективы Красногорска, Мытищ и Химок.

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#танцы
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#красногорск
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В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
03 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для гостей праздника подготовили концертную программу, мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному делу. В 8 утра начнутся Божественная литургия и праздничный молебен. В полдень своё мастерство продемонстрируют воспитанники школы дзюдо «Никита». Мастер-класс по колокольному звону стартует в 14 часов», – говорится в сообщении.
Хуторское казачье общество им. Дмитрия Донского проведёт мастер-классы по владению шашкой, сборке-разборке автомата, тактической медицине и первой помощи. В 17 часов гостей фестиваля ждут выступление конноспортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.

Как отметили в администрации, посетители фестиваля смогут побывать на выставке-продаже швейных изделий мастерской «Шмель» и ярмарке, а также принять участие в акции «Письмо солдату».

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#павловский посад
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#московская область
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