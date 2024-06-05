Зарайск принимает участие в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

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Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании конкурса «Культурная столица года». Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
В России начнется старт культурного конкурса на 2026 год.
Зарайск - это один из древнейших городов России и является центром культурной агломерации Московской области. В городе работает Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», а также его отделы — Дом-музей скульптора А. С. Голубкиной и Музей-усадьба Достоевских в селе Даровое.
Также все желающие в текущем году могут посетить масштабные культурные, туристические, деловые и межведомственные события в городе победителе конкурса на 202 4 год Нижнем Новгороде.
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«На Едином портале государственных услуг продолжается неофициальное «народное голосование» за города России, предварительно выразившие готовность принять участие в Конкурсе на 2026 год. Подмосковный город Зарайск находится в числе участников», — поделились в пресс-службе.
Зарайск - это один из древнейших городов России и является центром культурной агломерации Московской области. В городе работает Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», а также его отделы — Дом-музей скульптора А. С. Голубкиной и Музей-усадьба Достоевских в селе Даровое.
Также все желающие в текущем году могут посетить масштабные культурные, туристические, деловые и межведомственные события в городе победителе конкурса на 202 4 год Нижнем Новгороде.
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Мира Полтева