Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в 90 лет
Вдова Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, ушла из жизни в возрасте 90 лет на прошлой неделе.
О том, что прощание и похороны советской цирковой артистки пройдут завтра, в пятницу, Пятому каналу рассказал друг семьи Владимир Иванов. Гитану Леонтенко похоронят на Преображенском кладбище в Москве — рядом с могилой её супруга, актёра Алексея Баталова.
Знаменитость происходила из цирковой династии. В 1950-е она считалась одной из самых ярких артисток арены — выполняла сложные конные номера и воздушные трюки. В профессиональной среде её нередко называли «принцессой цирка».
С Алексеем Баталовым Леонтенко познакомилась в 1953 году в ленинградском цирке. Их отношения развивались непросто и к браку привели лишь в 1963-м.
Супруги прожили вместе 54 года — до смерти Алексея Баталова в июне 2017-го. Актёра похоронили на Преображенском кладбище рядом с могилой его матери, актрисы Нины Ольшевской.
Их единственная дочь Мария, родившаяся в 1964 году, с детства живёт с ДЦП. Заболевание возникло из‑за врачебной ошибки. Гитана Леонтенко многие годы посвятила заботе о дочери, её лечению и реабилитации.
Леонтенко пережила мужа почти на девять лет. Теперь супруги будут покоиться рядом.
