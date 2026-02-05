Достижения.рф

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в 90 лет

Гитана Леонтенко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Вдова Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, ушла из жизни в возрасте 90 лет на прошлой неделе.



О том, что прощание и похороны советской цирковой артистки пройдут завтра, в пятницу, Пятому каналу рассказал друг семьи Владимир Иванов. Гитану Леонтенко похоронят на Преображенском кладбище в Москве — рядом с могилой её супруга, актёра Алексея Баталова.

Знаменитость происходила из цирковой династии. В 1950-е она считалась одной из самых ярких артисток арены — выполняла сложные конные номера и воздушные трюки. В профессиональной среде её нередко называли «принцессой цирка».

С Алексеем Баталовым Леонтенко познакомилась в 1953 году в ленинградском цирке. Их отношения развивались непросто и к браку привели лишь в 1963-м.

Супруги прожили вместе 54 года — до смерти Алексея Баталова в июне 2017-го. Актёра похоронили на Преображенском кладбище рядом с могилой его матери, актрисы Нины Ольшевской.

Их единственная дочь Мария, родившаяся в 1964 году, с детства живёт с ДЦП. Заболевание возникло из‑за врачебной ошибки. Гитана Леонтенко многие годы посвятила заботе о дочери, её лечению и реабилитации.

Леонтенко пережила мужа почти на девять лет. Теперь супруги будут покоиться рядом.

Никита Кротов

