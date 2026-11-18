Вдова Караченцова вспомнила, как экс-директор «Ленкома» обидел Инну Чурикову
Актриса Поргина: Варшавер отказал Чуриковой в постановке о Елизавете Петровне
Вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что бывший директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер не разрешил Инне Чуриковой поставить спектакль о Елизавете Петровне.
В беседе с NEWS.ru Поргина поведала, что Чурикова хотела сыграть главную роль и принесла пьесу со словами: «Давайте делать постановку». Варшавер отказал.
«Инна очень сильно расстроилась — всё-таки она была звездой «Ленкома» и отдала театру много лет, была уверена, что ей пойдут навстречу. Этого не случилось», — отметила Людмила Андреевна.Позже Инна Михайловна перенесла проект на старую сцену МХАТа, постановку сделал её супруг Глеб Панфилов. Спектакль получил высокую оценку зрителей и критиков. Поргина заявила, что тогда «Ленком» остался без этой постановки, а Чурикова до конца дней носила обиду.