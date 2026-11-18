«Творят чудеса»: Лерчек ответила на обвинения в симуляции рака ярким преображением
Лерчек показала преображение с макияжем в ответ на обвинения в симуляции рака
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) показала в своём блоге преображение с гримом в ответ на обвинения в симуляции онкологии.
Валерия вышла на связь и показала, как с помощью макияжа и парика превращается в «здорового» человека. Она предстала в светлом платье с декольте, подчеркнула косметикой глаза и губы, улыбалась и кружилась перед камерой.
«Массаж лица, уход, макияж, парик и платье творят чудеса», — написала она.Лерчек отметила, что прохожие на улице не подумали бы о её диагнозе. Кроме того, она провела опрос среди подписчиков.
«Я похожа на больную раком?» — задала Чекалина вопрос поклонникам.Почти 80% ответили отрицательно.