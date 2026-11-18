18 ноября 2026, 18:36

Лерчек показала преображение с макияжем в ответ на обвинения в симуляции рака

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) показала в своём блоге преображение с гримом в ответ на обвинения в симуляции онкологии.





Валерия вышла на связь и показала, как с помощью макияжа и парика превращается в «здорового» человека. Она предстала в светлом платье с декольте, подчеркнула косметикой глаза и губы, улыбалась и кружилась перед камерой.

«Массаж лица, уход, макияж, парик и платье творят чудеса», — написала она.

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

«Я похожа на больную раком?» — задала Чекалина вопрос поклонникам.