18 ноября 2026, 16:59

Певец SHAMAN рассказал о планах на детей с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

34-летний певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с ТАСС сообщил, что они с 41-летней супругой Екатериной Мизулиной пока не думают о пополнении в семье.





Артист объяснил это нехваткой времени из-за плотного рабочего графика.

«Как я могу это делать со своим графиком? Как Катя может это делать со своим сумасшедшим графиком? С няней, получается, оставлять? Или бабушкам? Меня это лично не устраивает», — отметил SHAMAN.