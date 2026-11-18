«Меня это не устраивает»: SHAMAN раскрыл, почему откладывает рождение детей
Певец SHAMAN рассказал о планах на детей с Екатериной Мизулиной
34-летний певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с ТАСС сообщил, что они с 41-летней супругой Екатериной Мизулиной пока не думают о пополнении в семье.
Артист объяснил это нехваткой времени из-за плотного рабочего графика.
«Как я могу это делать со своим графиком? Как Катя может это делать со своим сумасшедшим графиком? С няней, получается, оставлять? Или бабушкам? Меня это лично не устраивает», — отметил SHAMAN.Певец добавил, что давно мечтает о собаке, однако из-за постоянных и долгих гастролей даже это стало для него непозволительной роскошью. Кроме того, у Ярослава уже есть 12-летняя дочь, которая родилась в браке с бывшей супругой Мариной Рощупкиной.