Вдова Влада Листьева после похорон Юрия Николаева показала фото легендарных телеведущих

10 ноября 2025, 10:19

Вдова Влада Листьева после похорон Юрия Николаева показала фото телеведущих

Юрий Николаев и Влад Листьев (Фото: Инстаграм* @albinanazimova)

Альбина Назимова почтила память умершего от онкологии Юрия Николаева. Дизайнер интерьеров в своем блоге опубликовала архивный снимок.





Юрий Николаев и Влад Листьев не только работали вместе, но и были близкими друзьями. Ведущий программы «Утренняя почта» оказывал помощь в разработке формата для шоу «Угадай мелодию», которое вел Листьев.



Альбина Назимова, вдова автора и первого ведущего таких телепередач, как «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик», выразила свои чувства по поводу смерти Юрия Александровича. В личном блоге она опубликовала фотографию, на которой Николаев и Листьев изображены с арбузами и с радостными улыбками на лицах.





«Юра и Влад», — подписала фото дизайнер.