Вдова Влада Листьева после похорон Юрия Николаева показала фото легендарных телеведущих

Юрий Николаев и Влад Листьев (Фото: Инстаграм* @albinanazimova)

Альбина Назимова почтила память умершего от онкологии Юрия Николаева. Дизайнер интерьеров в своем блоге опубликовала архивный снимок.



Юрий Николаев и Влад Листьев не только работали вместе, но и были близкими друзьями. Ведущий программы «Утренняя почта» оказывал помощь в разработке формата для шоу «Угадай мелодию», которое вел Листьев.

Альбина Назимова, вдова автора и первого ведущего таких телепередач, как «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик», выразила свои чувства по поводу смерти Юрия Александровича. В личном блоге она опубликовала фотографию, на которой Николаев и Листьев изображены с арбузами и с радостными улыбками на лицах.

«Юра и Влад», — подписала фото дизайнер.

Назимова и Листьев заключили брак в 1991 году. Вечером 1 марта 1995 года, возвращаясь со съемок программы «Час пик», первый генеральный директор телеканала «ОРТ» стал жертвой нападения двух неизвестных в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Влад Листьев (Фото: Инстаграм* @albinanazimova)

Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет в столичной больнице от осложнений, вызванных раком легких. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Екатерина Коршунова

