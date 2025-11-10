Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram*
Алена Шишкова рассказала, что мошенники удалили ее аккаунт в запрещенной соцсети
Модель Алена Шишкова сообщила в своем блоге о неожиданном исчезновении страницы в Instagram*.
По словам знаменитости, аккаунт подвергся взлому, и злоумышленники использовали его для отправки угроз и оскорблений от её имени. В результате нарушения правил платформы профиль был удалён.
Шишкова сообщила, что потеряла доступ к аккаунту, на который подписано более 6 миллионов человек. Модель добавила, что «эпопея не закончилась хеппи-эндом».
Ранее стало известно, что Ида Галич подала заявление в полицию после взлома её аккаунта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
