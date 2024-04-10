Вынесен приговор организатору секс-вечеринки для священников

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Викарий Томаш Змарзлы был осужден в польском суде за организацию секс-вечеринки для католических священников. Его признали виновным в сексуальном насилии, нарушениях, связанных с наркотиками, и отказе помочь пострадавшему в ситуации, где была угроза жизни или здоровью, пишет Reuters.
События, приведшие к аресту, произошли 31 августа 2023 года в городе Домброва-Гурнича. Один из участников вечеринки потерял сознание, что вызвало приезд скорой помощи. Змарзлы отказал медикам доступ к пострадавшему, и им пришлось вызывать полицию для вмешательства.
По данным записи звонка в экстренные службы, участник употребил наркотик на основе гидроксибутирата натрия, известного как бутират, или средства для повышения потенции в избытке.
Викарию приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей), а также к оплате нескольких тысяч злотых в фонд помощи жертвам преступлений.
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По данным записи звонка в экстренные службы, участник употребил наркотик на основе гидроксибутирата натрия, известного как бутират, или средства для повышения потенции в избытке.
Викарию приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей), а также к оплате нескольких тысяч злотых в фонд помощи жертвам преступлений.
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Артем Кузьмин