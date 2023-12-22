Голая вечеринка Ивлеевой заинтересовала мировые СМИ

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Мировые СМИ заинтересовались голой вечеринкой блогера Насти Ивлеевой и реакцией на неё общественности. Статьи о скандальном мероприятии опубликовали зарубежные издания, в числе которых The Washington Post.
В материале американской газеты освещается суть светского мероприятия, а также реакция на неё Ивлеевой, на которую с утра вывалился шквал гневных комментариев с обвинениями в нарушении российского законодательства, которое не допускает публичного проявления нетрадиционной ориентации. Авторы статьи назвали прошедшее мероприятие «пошлой вечеринкой звезд».
Кроме того, о скандальной вечеринке написал Business Insider, озаглавив её: «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ*».
Также о светском мероприятии написали американский журнал Newsweek, британские издания Daily Mail и Express, индийский телеканал NDTV и ряд других зарубежных СМИ.
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Кроме того, о скандальной вечеринке написал Business Insider, озаглавив её: «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ*».
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Анастасия Чинкова