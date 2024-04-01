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«Голая вечеринка по-краснодарски»: полиция разыскивает девушек за непотребства на улице

В Краснодаре абсолютно голые девушки устроили вечеринку прямо на улице
01 апреля 2024, 13:03
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Краснодаре компания девушек устроила абсолютно голую вечеринку прямо на улице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рядом с ночным клубом несколько полностью раздетых девушек танцевали около автомобиля. Местные жители рассказывают, что рядом с этим заведением постоянно происходит что-то непотребное.

Девушки опубликовали видео, которое заметили сотрудники полиции. Теперь они разыскивают правонарушительниц, которым грозит до 15 суток ареста по статье Административного кодекса РФ о мелком хулиганстве.


Ранее сообщалось, что в Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. Они избили молодого человека и распылили ему в лицо перцовый баллончик. В результате парень перенёс операцию на глаза – у него была сожжена роговица.

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«Привёз оружие в Мытищи»: Задержанный в Дагестане боевик помогал террористам из «Крокуса»
Задержанный в Махачкале боевик сознался в помощи террористам из «Крокуса»
01 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/shironosov

Задержанный в Дагестане иностранный боевик признался, что обеспечил террористов, атаковавших «Крокус сити холл», оружием и деньгами. Видео допроса публикует Shot.
«Я отвёз оружие тем ребятам, которые напали на "Крокус" в Москве», — признался боевик.

Он уточнил, что оружие террористам доставили в подмосковный город Мытищи. Его привезли из Махачкалы. Кроме того, задержанные боевики переводили исполнителям теракта в «Крокусе» деньги.

Также в ходе допроса боевик рассказал, что он и трое его подельников планировали устроить взрыв в Каспийске. А именно — в парке Победы или на набережной, то есть там, где будет большое скопление людей.

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны преступники, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске
01 апреля 2024, 14:06

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт в Каспийске, готовившийся задержанными в Дагестане преступниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что террористы планировали устроить взрыв на городской набережной. Об этом правоохранительным органам рассказал один из задержанных. По его словам, террористы хотели взорвать набережную при большом скоплении людей, после чего покинуть РФ.



Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

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#оружие
#фсб
#теракт
#взрыв
#террористы
#боеприпасы
#операции
#рф
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ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»
01 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в ФСБ.
Уточняется, что всего в ячейку входило четыре человека. Они также собирались совершить теракт в Каспийске, после чего должны были покинуть территорию России.

Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».

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#оружие
#теракт
#террористы
#боеприпасы
#операции
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Подмосковные спасатели освободили из запертого дома двухлетнего мальчика
01 апреля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухлетний мальчик случайно заперся в частном доме и оставил мать на улице, женщине пришлось вызвать спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в одном и садоводческих товариществ Можайского городского округа. Женщина вышла забрать вещи из припаркованного на участке автомобиля, а в это время её двухлетний сын, находящийся в доме, закрыл изнутри входную дверь на щеколду и не смог открыть», — говорится в сообщении.
К приезду спасателей женщина, которая оказалась на улице в лёгкой одежде, уже успела замерзнуть. Спасатели дали её бушлат и попросили отвлекать сына разговором через окно. В это время они с помощью слесарных инструментов вскрыли окно в ванной, попали через него в дом и открыли входную дверь.

Мальчик в ходе инцидента не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

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#можайск
#спасатели
#мособлпожспас
#мальчик
#ребёнок
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Полицейский проехал 1,5 км на капоте при задержании банды грабителей
01 апреля 2024, 13:17

Фото: iSock/Dzurag

В Оренбургской области полицейский при задержании банды серийных домушников проехал полтора километра на капоте автомобиля, на котором преступники пытались сбежать от погони. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
В январе полицейские приступили к поиску воров, которые ограбили несколько дач в Новотроицке. На одном из участков была установлена камера видеонаблюдения, по которой удалось опознать грабителей. Сотрудники полиции приехали на задержание и обнаружили автомобиль, в котором сидели подозреваемые. Они сразу же попытались скрыться.

Один из полицейских взялся за дверь машины, но не удержался. А второй оказался на капоте и проехал полтора километра на разгоняющемся автомобиле. В это время он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, однако это требование было проигнорировано водителем.

Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Один из преступников ударил сотрудника по руке, а водитель резко повернул руль, после чего полицейский свалился на дорогу.

Преступников всё же удалось задержать. В автомобиле были обнаружены украденные с дач вещи.

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#полицейские
#автомобиль
#задержание
#воры
#оренбургская область
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В Екатеринбурге сильный пожар на «Уралмашзаводе»
01 апреля 2024, 12:54

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге произошло сильное возгорание на «Уралмашзаводе», кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
На опубликованных в сети кадрах видно, как из здания завода валит густой чёрный дым. В настоящий момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
По предварительной информации, возгорание началось на складе с лако-красочными материалами. О возможных пострадавших пока что ничего не известно.

Напомним, вчера страшный пожар разгорелся в краснодарской гостинице «Водолей». Предположительно, причиной пожара стал взрыв бытового газа, подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#екатеринбург
#завод
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Алкоголь или осложнения: названы возможные причины смерти Либерж Кпадону
SHOT: рассматриваются две версии смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону
01 апреля 2024, 12:45

Фото: Istockart159

Эксперты рассматривают две версии смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону – осложнения после операции на лёгких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации, сообщает Telegram-канал SHOT.
О смерти 36-летней Кпадону стало известно 30 марта. Ее тело нашли в съёмной квартире в подмосковном Королёве.

В начале года экс-участница «Дома-2» перенесла операцию на легких, о которой 14 февраля сообщила в своих соцсетях. Мать Кпадону считает, что причиной смерти ее дочери стали осложнения после хирургического вмешательства. В свою очередь, соседи девушки утверждают, что Либерж начала выпивать после того, как узнала об опухоли в легком.

Точную причину смерти установят специалисты.

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#королёв
#смерть
#подмосковье
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«Сели и уехали»: Глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину
Глава МЧС по Ростовской области проучил подчиненных угоном пожарной машины
01 апреля 2024, 12:07

Фото: Istock/Reinhard Krull

Глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов угнал служебную машину у своих подчиненных в рамках внеплановой проверки безопасности в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал Baza.
«Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми», — сказал Филиппов.
В понедельник Филиппов посетил одну из пожарных частей области с внеплановой проверкой. Там он обнаружил открытую пожарную машину с ключами зажигания. Он сел в автомобиль и беспрепятственно выехал на ней с территории ПСЧ.

По результатам проверки в части усилена охрана. Пока никого из сотрудников не уволили.

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#проверки
#автомобиль
#охрана
#пожарная безопасность
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SHOT: В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва
01 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Москве 2300 человек эвакуировано из РХТУ им. Д.И. Менделеева из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывном устройстве. Отмечается, что подобные сообщения получили следующие университеты: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ.

В настоящее время полученную информацию проверяют сотрудники экстренных служб. Официального подтверждения о взрывном устройстве на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в воронежской чайхане произошёл взрыв в ночь на 1 апреля примерно в 03:00. Уточняется, что никто не пострадал. Эксперты предварительно установили, что в заведении сдетонировало взрывное устройство.

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