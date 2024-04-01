«Голая вечеринка по-краснодарски»: полиция разыскивает девушек за непотребства на улице

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В Краснодаре компания девушек устроила абсолютно голую вечеринку прямо на улице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рядом с ночным клубом несколько полностью раздетых девушек танцевали около автомобиля. Местные жители рассказывают, что рядом с этим заведением постоянно происходит что-то непотребное.
Девушки опубликовали видео, которое заметили сотрудники полиции. Теперь они разыскивают правонарушительниц, которым грозит до 15 суток ареста по статье Административного кодекса РФ о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. Они избили молодого человека и распылили ему в лицо перцовый баллончик. В результате парень перенёс операцию на глаза – у него была сожжена роговица.
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Девушки опубликовали видео, которое заметили сотрудники полиции. Теперь они разыскивают правонарушительниц, которым грозит до 15 суток ареста по статье Административного кодекса РФ о мелком хулиганстве.
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Анастасия Чинкова