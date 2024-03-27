Выставка народного художника России «Графика» откроется в Кашире

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В Кашире 30 марта откроется выставка Народного художника России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена Каширском краеведческом музее.
Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 3 мая 2024 года.
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«Сергей Харламов является лауреатом премии Андрея Первозванного. Он проиллюстрировал более 50 книг различных авторов, а произведения художника хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях. На выставке представлено свыше тридцати работ, выполненных в техниках линогравюры и ксилогравюры. Также гости смогут ознакомиться с рабочими инструментами, эстампами, фотографиями, книгами и другими объектами экспозиции», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева