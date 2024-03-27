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Выставка народного художника России «Графика» откроется в Кашире

27 марта 2024, 11:25
Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

В Кашире 30 марта откроется выставка Народного художника России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена Каширском краеведческом музее.

«Сергей Харламов является лауреатом премии Андрея Первозванного. Он проиллюстрировал более 50 книг различных авторов, а произведения художника хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях. На выставке представлено свыше тридцати работ, выполненных в техниках линогравюры и ксилогравюры. Также гости смогут ознакомиться с рабочими инструментами, эстампами, фотографиями, книгами и другими объектами экспозиции», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 3 мая 2024 года.

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Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс
26 марта 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации Павловского Посада

Жительница Павловского Посада Наталия Рожковская стала победителем конкурса на соискание премии губернатора «Лучший по профессии». Ей не было равных в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Наталия Борисовна – режиссёр Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Дворца культуры «Павлово-Покровский». Она работает с цирковым коллективом с 2000 года, с 2005-го руководит им.
«Сегодня «Пилигрим» – это 86 участников в возрасте от пяти до 18 лет. В репертуаре студии – номера разных цирковых жанров: трапеция, тугая проволока, кольцо, эквилибр, жонглирование, хула-хупы, акробатика и другие. В воздушной гимнастике «Пилигрим» является одним из лучших любительских цирковых коллективов Московской области», – говорится в сообщении.
Юные артисты активно выступают с концертами. Ежегодно студия участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах циркового искусства в городах России и за рубежом.

Бывшие участницы коллектива добились больших успехов в цирковом искусстве. Так, Анна Володько – артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, лауреат международного конкурса. Ольга Рожковская – артистка Росгосцирка, обладатель титула «Принцесса российского цирка 2009», лауреат Всемирного циркового фестиваля.

В 2017 году «Пилигрим» завоевал Гран-при Международного фестиваля «Наследие талантов» в Страсбурге.

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Умер Александр Карпухов: Подробности жизни и смерти актёра из «Убойной силы»
Актёр Александр Карпухов скончался на 51 году жизни: биография, причина смерти
26 марта 2024, 16:26

Фото: istock / tomertu

В возрасте 50 лет ушёл из жизни российский актёр Александр Карпухов. Артиста не стало 23 марта.
О том, чем зрителям больше всего запомнился Александр Карпухов, как сложилась его личная жизнь, какой была его последняя роль, и что стало причиной скоропостижной смерти, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Карпухова

Александр Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. В одном из интервью он рассказывал, что в детстве был активным ребёнком — занимался самодеятельностью, был знаменосцем, принимал участие в конкурсах бардовской песни и актерского мастерства.

Мечтал поступить в театральный институт, но родители отговорили: убедили сына, что туда можно попасть только по знакомству. В итоге он поступил в Институт Авиаприборостроения, но в 1994 году всё же решил следовать мечте и поступил в СПГАТИ на курс А.Д. Андреева.

В 1996 году Карпухов перешёл на курс народного артиста РФ С.Я. Спивака. Будучи студентом академии, сыграл хозяина трактира в спектакле по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Окончил Академию в 1999 году. На телеканале СТС Александр Карпухов вел программу «Танц-Класс».

Еще одной заметной работой артиста на театральных подмостках стала роль шута Фесте в постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.

Роли в кино

Творческая биография Карпухова насчитывает много ролей в кино и сериалах. Его дебют на экранах произошел в 1998 году — в комедии Юрия Мамина и Аркадия Тигая «Горько!» он сыграл одного из персонажей, Семена Михайловича, в молодости.

Затем последовали небольшие роли в проектах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом» и других.

В 2021 году снялся в третьем сезоне популярного сериала «Убойная сила», который получил название «Предел прочности». В 2005 году сыграл во французском фильме «Красотки» (2005), снятом режиссером Седриком Клапишем.

Карпухов появлялся практически во всех известных питерских сериалах — «Тайны следствия», «Литейный», «Условный мент».

Последними работами в фильмографии Карпухова стали роли в сериалах «Цена иллюзий» и «Крепкие орешки-2», вышедшие в 2022.

В последние годы, судя по его страницам в соцсетях, работал репетитором по математике.

Личная жизнь Карпухова

Личная жизнь Александра Карпухова малоизвестна — в 2012 году он выложил фото со свадебной церемонии, его женой стала кастинг-директор Елена Анисимова. Долго их брак не продлился, и буквально через год пара перестала публиковать совместные снимки и упоминать друг друга в соцсетях.

В интервью актёр старался не касаться темы супружества, предпочитал общаться с журналистами о своей творческой карьере.

Смерть

Утром 23 марта 2024 года Александр Карпухов умер во сне. О кончине артиста сообщил его коллега Александр Андреев.

В беседе с РБК друг артиста Артем Борков не назвал причину смерти Карпухова, но отметил, что у него были проблемы со здоровьем и вдаваться в детали не стал. Он также добавил, что у актера была настоящая «рок-н-ролльная» душа.

Еще один коллега Карпухова Дмитрий Мурашев рассказал, что на съемках сериала «Закон тайги», которые начались осенью прошлого года, Карпухов чувствовал себя очень плохо.

«Помню, как Саша закончил смену и попросил принести ему стул. Я вызвался проводить его до выхода. Идти он не мог уже, я посадил его на металлическую тележку и покатил по студии к выходу… В больницу, говорю, тебе надо…» — рассказал Мурашев.
Актёр Александр Дьяченко посвятил коллеге трогательный пост в соцсетях.

«В этой сцене он говорил словами своего героя. Героя звали Ваня. И Ваня сказал мне: «Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Этими словами Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…», — написал Дьяченко.
Время и место похорон любимого многим артиста пока не сообщается.

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#брак
#интервью
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Два творческих коллектива из Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса
26 марта 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Театр «Новый город» из Красногорска и академическая хоровая капелла «Комсомолия» из Орехово-Зуева вошли в число финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщает пресс-служба Минкультуры и турима московской области.
«В этом году заявки на участие в конкурсе подали 259 коллективов, в числе которых театральные труппы, вокальные, танцевальные и инструментальные ансамбли, хоры, духовые оркестры, а также цирковые коллективы. Театр и хоровая капелла из Московской области вошли в число 90 коллективов, прошедших в финал», — отмечается в сообщении.
Региональный финал фестиваля-конкурса будет проходить 19-21 апреля во Владимире. Там по итогам выступлений будут выбраны 20 лучших представителей Центрального федерального округа, которые получат гранты нацпроекта «Культура».

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#минкульттуризма мо
#конкурс
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»
26 марта 2024, 11:16

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области

В Подмосковье прошел областной этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.
Конкурс «Неопалимая купина» проводился на базе Специализированной пожарно-спасательной части Реутова.

«Тематика конкурса чрезвычайно разнообразна и дает полную свободу полету детской фантазии. Конкурс проводился в четырех возрастных группах по трем номинациям. Способов для воплощения в жизнь своих задумок в рамках тематики организаторы представили множество – это рисунок, плакат, стенгазета, эмблема, противопожарный уголок, книжная графика и многое другое», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что компетентное жюри уже начало оценку всех представленных работ и победители, которых они выберут, будут представлять Московскою область на федеральном этапе.

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#жизнь
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#пожарная безопасность
#дети
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Подмосковная певица Ковач станет участницей вокального телеконкурса
26 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/nantonov

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2024» стартует в апреле на телеканале «Звезда», Подмосковье на этом творческом соревновании будет представлять певица из Звенигорода Валерия Ковач, сообщает пресс-служба телекомпании.
«Конкурсные эфиры начнутся 6 апреля. Лучших участников будет отбирать специальное жюри, однако повлиять на ход конкурса смогут и зрители — для них будет открываться голосование», — отмечается в сообщении.
Валерия Ковач не только певица. Она является культорганизатором дома культуры «Огонёк» в селе Введенское Одинцовского городского округа. Валерия стала одной из 89 участников конкурса, отобранных из 340 тысяч претендентов.

Более подробная информация всероссийском вокальном телеконкурсе будет размещена на сайте мероприятия зазвезду.рф, который заработает с 6 апреля.

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На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого

Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России

В Московской области проведут конкурс «Лучшая детская школа искусств»
#конкурс
#вокал
#певица
#звенигород
#московская область
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На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого
Regions: На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого
26 марта 2024, 05:19

Фото: iStock/ LightFieldStudios

На главную роль в фильме о российском политике Владимире Жириновском объявят повторный кастинг после ареста актера Никиты Кологривого. Об этом порталу Regions сообщил Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево, где пройдут съемки картины.
«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг. Жириновского сыграть непросто», — рассказал Ковалев.

По его мнению, актер «зазвездился» из-за успеха сериала «Слово пацана».

Ранее Новосибирский областной суд арестовал Кологривого на семь суток за пьяный дебош в местной кальянной. Артист заявил, что начал буянить из-за усталости. При этом он признался, что ничего не помнит.

За фильмом об экс-председателе партии ЛДПР закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003 год), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).

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#съёмки
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АР: В домах рэпера P.Diddy прошли обыски по делу о торговле людьми
26 марта 2024, 04:06

Фото: iStock/ MattGush

В домах рэпера P.Diddy (Шон Комбс) в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. ФБР факт обысков подтвердило.
По данным агентства, Обыск в Лос-Анджелесе провели десятки полицейских. Кроме того, были задействованы вертолеты.

Издание TMZ публикует фотографии проведения обысков, а также сообщает, что сыновья артиста — Джастин и Кинг — были в это время дома, правоохранители надели на них наручники.

За последние месяцы против P.Diddy был поданы несколько гражданских исков. В частности, в ноябре иск против артиста подала певица Кэсси Вентура, обвинив его в многолетнем сексуальном насилии и избиениях. В феврале анонимный музыкальный продюсер подала в отношении рэпера иск, заявляя, что тот принуждал ее к половому акту. Адвокаты рэпера называют эту информацию ложью. Еще один иск подала так же анонимно женщина, которая заявила об изнасиловании 20-летней давности, когда ей было 17 лет.

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#продюсер
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Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России
26 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/ batuhan toker

В Бельгии отменили концерт популярного итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, из-за его выступления в России, пишет Sudinfo.
Концерт должен был пройти в рамках фестиваля «Дни Италии», который состоится с 31 мая по 2 июня в бельгийской коммуне Бленьи. Выступление Pupo было запланировано в последние два дня фестиваля. Однако организаторы мероприятия расторгли контракт с певцом из-за его выступления в Кремлевском дворце 15 марта.


«Он пошел петь в Кремль, получив деньги от государства, которое нападает на другое и угрожает Европе. Что для меня неприемлемо», — заявил почетный консул Италии в Льеже Доминик Петта.

Недавно по той же причине был отменен концерт Pupo в Литве. Директор площадки города Шяуляй, где должен был выступить исполнитель, назвал Pupo «пророссийским певцом».

В феврале венский фестиваль отменил концерт российского дирижера Теодора Курентзиса из-за отказа украинского дирижера Оксаны Лынив выступать с ним на одной сцене.

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В Дубне пройдет открытие выставки «Наука. Знания. Возможности»
25 марта 2024, 21:18

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Музей Дубны приглашает на открытие юбилейной выставки «Наука. Знания. Возможности», посвященной 30-летию создания Университета «Дубна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В рамках выставки все желающие смогут узнать яркими моментами истории университета.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

«Посетители выставки узнают: как проходит обучение, где молодые специалисты получают навыки научной работы и какие существуют возможности проявить творческий потенциал. В рамках выставки демонстрируются некоторые достижения в области виртуальной реальности и аддитивных технологий», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка откроется 26 марта в 12:00. Вход свободный.

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