Выставка «Наш Парфенон» заработала в научно-культурном центре «Музей им. В.И. Ленина»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В научно-культурном центре «Музей им. В.И. Ленина» открылась выставка «Наш Парфенон». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена автору проекта здания научно-культурного центра Леониду Павлову.
В рамках экспозиции посетители смогут увидеть редкие фотографии, документы и альтернативные проекты мемориального музея.
Стоит отметить, что выставка будет работать до 20 января 2024 года. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.
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В рамках экспозиции посетители смогут увидеть редкие фотографии, документы и альтернативные проекты мемориального музея.
«Нам показалось интересным представить на выставке неизвестные архитектурные документы, связанные с проектированием здания Музея Владимира Ильича Ленина, фотографии Леонида Павлова, восходящие к его семье, а также некоторые альтернативные варианты мемориального музея.<…> На выставке мы представили два конкурсных планшета, которые нам передала семья Николая Сукояна. Нам показалось важным объединить на выставке «павловский» проект и альтернативные варианты, которые в то время рассматривались в московской архитектурной среде», – поделился куратор выставки Борис Власов.
Стоит отметить, что выставка будет работать до 20 января 2024 года. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.
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Мира Полтева