Жители Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции»

Фото: istockphoto / shironosov
Руководитель проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская представила уникальную интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Интерактивная выставка объединяет в себе живописные образы и математические формулы, чтобы показать важность наших национальных экотрадиций для сохранения окружающей среды.
Зрители выставки смогут принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки.
Также созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.
Читайте также:
В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Читаем всей семьёй»
Зрители выставки смогут принять участие в интерактивных заданиях, включающих создание рисунков на тему природы, экологии, математики, моды, театра, инноваций и науки.
«У каждого из нас есть уникальные способности и возможности, которые стоит развивать и использовать на благо себе и окружающих. Задания на интерактивной выставке «Национальные Экотрадиции» помогают проявить креативный потенциал для создания уникальных и оригинальных идей, а также инновационный потенциал для разработки новых продуктов, технологий или бизнес-моделей, и конечно творческий потенциал для самовыражения себя через искусство», — поделилась автор ежегодного проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская.
Также созданные работы станут частью выставки, привлекающей внимание к важности сохранения природы.
Читайте также:
В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Читаем всей семьёй»
Мира Полтева