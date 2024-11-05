Как в Подмосковье прошел День народного единства

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября и считается выходным, стал днем единения всех народов и многонациональных культур России. Официально праздник был учрежден в 2004 году, впервые отмечался в 2005 году, хотя корни праздника уходят в глубокие Смутные времена XVII века.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В праздник, 4 ноября, Московская область в разных округах устраивала отмечания. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, более 23 тысяч человек посетили мероприятия. В 76 парках состоялось общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое состояло из концертов, мастер-классов, викторин, угощения чаем и блюдами разных народов России.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
- В парке Орехово-Зуевского городского округа прошел конкурс-дефиле «Народное достояние», а на площадке «ДивноВкусно» состоялась дегустаций блюд разных народов России.
- В Центральном парке Ногинска Богородский городского округа прошло шествие в различных народных костюмах, состоялось выступление по шапочному бою и мастер-класс по выпечке блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева.
- В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск прошло выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков».
- В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа был праздничный кросс ГТО, урок каллиграфии. Всех гостей угощали чаем и традиционным пловом из казана.
- В парке «Победа», Талдомского городского округа прошли народные игры «Старинные забавы», а гости парка готовили рассольник и расписывали народные музыкальные инструменты.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также 4 ноября в ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск прошел открытый межрегиональный фестиваль #СВОЙГЕРОЙ, который собрал более 1000 участников не только из Московской области, но и из Рязанской, Тульской и Калужской.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Главной темой фестиваля был рассказ о подвигах советский и российских воинов с помощью искусства: картин, фотографий, песен и стихов.
Участники из разных областей России показали прекрасные работы, прославляющие любовь к Отечеству, идеи духовного единства, мужество и героизм советских и российских воинов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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