Кириенко: выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Фото: сайт Кремля
Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — заявил Кириенко.В ходе торжественной церемонии Сергей Кириенко также подарил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.
В прошлый четверг, 27 июня, руководство выставки «Россия» сообщило, что ее посетили уже 18 миллионов человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Строительство объекта должно начаться на территории «Экспоцентра».
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