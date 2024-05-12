Выступление Урганта исключили из программы вечера памяти Окуджавы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Выступление телеведущего и артиста Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, приуроченного к столетию со дня рождения барда Булата Окуджавы, передает портал Msk1.ru.
Согласно архиву страницы анонса на сайте Концертного зала имени Чайковского и фотографии афиши, Ургант значился в числе участников концерта. Однако в текущей версии трансляции имя ведущего не указано.
В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения программы и подчеркнула, что это произошло слишком поздно.
Из новой афиши также убрал имя артистки Елены Кореневой, а вместо Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.
Ранее фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли было отказано в прокате. Картина была показана узкому кругу зрителей в апреле этого года.
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В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения программы и подчеркнула, что это произошло слишком поздно.
«Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», – отметила она.
Из новой афиши также убрал имя артистки Елены Кореневой, а вместо Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.
Ранее фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли было отказано в прокате. Картина была показана узкому кругу зрителей в апреле этого года.
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Александр Климов