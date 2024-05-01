Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Журналист и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты», в котором разоблачила неудобную правду о рождении детей российских звёзд. Ролик опубликован на её YouTube-канале.
Собчак побеседовала со специалистами, которые занимаются бесплодием и процедурами ЭКО, включая репродуктологов Ольгу Балахонцеву и Татьяну Румянцеву.
Ведущая задала им вопрос о женщинах за 60, которые утверждают, что им удалось завести детей, заморозив яйцеклетки, намекая на некоторых российских звёзд. Специалисты ответили, что предельный возраст для заморозки яйцеклетки — 45 лет.
Телеведущая подчеркнула, что 20 лет назад подобные технологии ещё не существовали.
Напомним, Алла Пугачёва утверждает, что заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Так ей удалось родить детей в 64 года при помощи суррогатной матери.
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Ведущая задала им вопрос о женщинах за 60, которые утверждают, что им удалось завести детей, заморозив яйцеклетки, намекая на некоторых российских звёзд. Специалисты ответили, что предельный возраст для заморозки яйцеклетки — 45 лет.
«Если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается (яйцеклетка — ред.) сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка, никаких чудес нет», — заключила Собчак.
Телеведущая подчеркнула, что 20 лет назад подобные технологии ещё не существовали.
Напомним, Алла Пугачёва утверждает, что заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Так ей удалось родить детей в 64 года при помощи суррогатной матери.
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Евгения Парфентьева