Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты», в котором разоблачила неудобную правду о рождении детей российских звёзд. Ролик опубликован на её YouTube-канале.