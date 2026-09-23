«Включилась голова»: Дочь Валентины Талызиной отказалась продавать дачу артистки
Дочь Валентины Талызиной вложила миллион рублей в ремонт дачи актрисы
Дочь народной артистки России Валентины Талызиной Ксения Хаирова потратила миллион рублей на ремонт дачи своей матери. На шоу «Звёзды сошлись» актриса заявила, что хотела продать дом, но передумала и решила сохранить родовое гнездо.
По словам Хаировой, решение о продаже возникло на эмоциях. Она быстро поменяла мнение и сказала дочери, актрисе Анастасии Талызиной, что дачу продавать не станет.
«Изначально была эмоция продать, а потом включилась голова. Думаю, что ж я делаю, родовое гнездо», — рассказала артистка.Ксения занялась восстановлением дома. Она не стала менять планировку или сносить стены. В результате дача сохранила привычный облик и превратилась в «русский дом». Работы затронули фасад и сад: дочь Талызиной обновила внешний вид здания и пересадила разросшиеся растения.
Внутри она изменила цвет стен, однако одну комнату оставила практически без изменений — ту, где долгие годы жила Валентина Илларионовна.