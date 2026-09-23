«Включилась голова»: Дочь Валентины Талызиной отказалась продавать дачу артистки

23 сентября 2026, 08:18

Дочь Валентины Талызиной вложила миллион рублей в ремонт дачи актрисы

Ксения Хаирова (Фото: кадр из шоу «Звёзды сошлись»)

Дочь народной артистки России Валентины Талызиной Ксения Хаирова потратила миллион рублей на ремонт дачи своей матери. На шоу «Звёзды сошлись» актриса заявила, что хотела продать дом, но передумала и решила сохранить родовое гнездо.





По словам Хаировой, решение о продаже возникло на эмоциях. Она быстро поменяла мнение и сказала дочери, актрисе Анастасии Талызиной, что дачу продавать не станет.

«Изначально была эмоция продать, а потом включилась голова. Думаю, что ж я делаю, родовое гнездо», — рассказала артистка.