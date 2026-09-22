«Наглецы»: Киркоров пожаловался, что хейтеры рисуют ему живот с помощью ИИ

22 сентября 2026, 16:40

Киркоров сообщил о фейках с его фигурой и опроверг слухи об уколах для похудения

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал телеведущему Георгию Иващенко в шоу Propusk.tv, что хейтеры создают фейки о его фигуре.





Киркоров сообщил, что неизвестные делали ИИ-фото с большим животом в облегающей лепнине от Dolce & Gabbana.

«Самое обидное, что они дорисовывают ещё. Искусственным интеллектом они мне ещё дорисовывают, наглецы! Поэтому я этот искусственный интеллект терпеть не могу!» — заявил артист.

«Всё сбрасывается легко. Да, чуть-чуть наел пару килограммов. Да, позволил летом себе немного. Боже упаси. Нет (никаких уколов), это просто диета. Отказ от сладкого и немножко кардио», — поделился певец.