Владимир Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем

31 июля 2025, 11:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.





Якубович уже 24 года является бессменным ведущим программы «Поле Чудес». По словам главы государства, это принесло Леонидупоистине всенародную любовь. К тому же Путин назвал Якубовича талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком.





«Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях», — отметил в поздравительной телеграмме президент.