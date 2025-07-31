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Владимир Путин поздравил Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.



Якубович уже 24 года является бессменным ведущим программы «Поле Чудес». По словам главы государства, это принесло Леонидупоистине всенародную любовь. К тому же Путин назвал Якубовича талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком.

«Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях», — отметил в поздравительной телеграмме президент.
Иван Мусатов

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