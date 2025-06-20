С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей
Компания телеведущего Леонида Якубовича проиграла в суде дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Соучредитель фирмы ООО «Бильярдная Мануфактура Барсков и Ко» Леонид Якубович, которому принадлежат 24 процента акций компании, оказался втянут в судебные тяжбы. Организация занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров, а сам телеведущий является соорганизатором с 2005 года.
Однако, основанием для иска послужили несоблюдение условий договора аренды недвижимого имущества. Истцом предстала компания, у которой фирма Якубовича снимала помещения.
После рассмотрения всех материалов дела, Арбитражный суд Калининградской области в полном объёме удовлетворил требования истца, а с компании Якубовича взыскал 219 тысяч рублей.
Читайте также: