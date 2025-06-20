С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей

Бильярный бизнес Якубовича проиграл суд на 219 тысяч рублей
Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания телеведущего Леонида Якубовича проиграла в суде дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Соучредитель фирмы ООО «Бильярдная Мануфактура Барсков и Ко» Леонид Якубович, которому принадлежат 24 процента акций компании, оказался втянут в судебные тяжбы. Организация занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров, а сам телеведущий является соорганизатором с 2005 года.

Однако, основанием для иска послужили несоблюдение условий договора аренды недвижимого имущества. Истцом предстала компания, у которой фирма Якубовича снимала помещения.

После рассмотрения всех материалов дела, Арбитражный суд Калининградской области в полном объёме удовлетворил требования истца, а с компании Якубовича взыскал 219 тысяч рублей.

Ольга Щелокова

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