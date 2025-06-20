С Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей

20 июня 2025, 20:03

Бильярный бизнес Якубовича проиграл суд на 219 тысяч рублей

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания телеведущего Леонида Якубовича проиграла в суде дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».