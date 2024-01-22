Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери

Фото: iStock/cookelma
Мать певицы Ольги Бузовой, Ирина Александровна, выразила обеспокоенность из-за снижения доходов своей дочери в ответ на вопрос о том, почему Бузова ездит на стареньком Mercedes уже восьмой год подряд.
В интервью KP.RU она подчеркнула, что дочь хотела поменять машину, но текущая экономическая обстановка в стране не позволяет этого сделать.
Ирина Александровна отметила, что доходы упали, и сейчас не время на роскошные покупки.
Ранее мать Ольги Бузовой предположила, что дочь решила не посещать вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой из-за своего воспитания, при этом признав, что была строгой матерью.
Читайте также:
Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой
TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой
Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой
Ирина Александровна отметила, что доходы упали, и сейчас не время на роскошные покупки.
Читайте также:
Мама Бузовой объяснила, почему певицы не было на вечеринке Ивлеевой
TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой
Отар Кушанашвили высказался о голой вечеринке Ивлеевой
Артем Кузьмин