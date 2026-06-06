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Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух»

SHOT: Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию бренда «Винни Пух»
Кадр из анимационного фильма «Винни Пух и день забот» (Фото: РИА Новости)

Внук писателя Бориса Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух», после того как стал правообладателем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



3 июня потомок создателя легендарного сказочного героя подал заявку в Роспатент. Он планирует использовать бренд для реализации разнообразных товаров и, по всей видимости, стремится к монополизации рынка. В ассортимент войдут агар-агар и желатин, кисломолочные продукты и молоко, икра, рыба, мясо, джемы, компоты, чипсы, супы и бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, квашеная капуста и овощные салаты. Среди экзотических продуктов — сухие съедобные цветы, пыльца растений и личинки муравьёв.

В прошлом году Фёдор Деревянский выиграл суд за бренд «Винни Пух» у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак был зарегистрирован отцом и сыном Бориса Заходера, Андреем Деревянским. Через девять лет Фёдор продал бренд, но затем решил его вернуть. Проверка показала, что компания-владелец не использовала товарный знак в последние годы.

Екатерина Коршунова

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