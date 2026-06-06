Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух»

06 июня 2026, 10:28

SHOT: Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию бренда «Винни Пух»

Кадр из анимационного фильма «Винни Пух и день забот» (Фото: РИА Новости)

Внук писателя Бориса Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух», после того как стал правообладателем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.