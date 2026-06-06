Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух»
Внук писателя Бориса Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух», после того как стал правообладателем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
3 июня потомок создателя легендарного сказочного героя подал заявку в Роспатент. Он планирует использовать бренд для реализации разнообразных товаров и, по всей видимости, стремится к монополизации рынка. В ассортимент войдут агар-агар и желатин, кисломолочные продукты и молоко, икра, рыба, мясо, джемы, компоты, чипсы, супы и бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, квашеная капуста и овощные салаты. Среди экзотических продуктов — сухие съедобные цветы, пыльца растений и личинки муравьёв.
В прошлом году Фёдор Деревянский выиграл суд за бренд «Винни Пух» у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак был зарегистрирован отцом и сыном Бориса Заходера, Андреем Деревянским. Через девять лет Фёдор продал бренд, но затем решил его вернуть. Проверка показала, что компания-владелец не использовала товарный знак в последние годы.
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