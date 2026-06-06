«Напомнила Женю Осина за год до ухода»: Наталья Штурм оценила состояние Анастасии Волочковой

06 июня 2026, 03:24

Певица Штурм предрекла Волочковой печальный исход из-за проблем с алкоголем

Наталья Штурм (Фото: Instagram* / @nataliashturm)

Анастасия Волочкова и Наталья Штурм недавно встретились на светском мероприятии. В то время как певица позировала фотографам, балерина вместе с директором бесцеремонно потеснила ее.





Как пишет «Стархит», инцидент не остался без внимания Штурм. Хотя артистка изначально не планировала предавать ситуацию огласке, нарастающее напряжение вынудило ее высказаться. В своем комментарии певица предостерегла Волочкову, заявив, что чрезмерное увлечение алкоголем может привести к печальным последствиям.



«Что могу сказать? Ничего хорошего. Напомнила мне Женю Осина за год до его ухода. Тогда я его видела последний раз. Я к Насте всегда хорошо относилась. Мне не печально, что так нелепо у нее все сложилось. Переживать за "чужих демонов" я больше не буду», — заявила Штурм.