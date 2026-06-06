«Пора мечтать по‑крупному!»: Чадов опубликовал серию снимков с повзрослевшим сыном Федором
Актер Чадов опубликовал фото с 12-летним сыном-именинником
Звезда российской киноиндустрии Алексей Чадов опубликовал несколько трогательных снимков, запечатлевших моменты совместного активного отдыха с сыном Федором. Накануне мальчику исполнилось 12 лет.
На фотографиях отец и сын катаются на вертолете, катере и квадроцикле. В личном блоге Чадов оставил душевное поздравление для именинника:
«12 лет — пора мечтать по‑крупному! У тебя все получится, верю и безгранично люблю тебя, мой сын. С днем рождения! Папа всегда рядом!» — подписал публикацию актер.Федор появился на свет 5 июня 2014 года в браке Чадова с Агнией Дитковските. Пара связала себя узами брака в 2012 году, но через некоторое время их союз распался. После развода мальчик остался жить с мамой, однако Алексей неизменно принимает активное участие в воспитании наследника.