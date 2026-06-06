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Лариса Долина рассказала, когда откроется ее джаз-клуб

Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, когда откроется ее джаз-клуб. Об этом пишет РИА Новости.



Долина отпразднует своё 71-летие 10 сентября.

«Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения», — пояснила артистка.

Долина сообщила, что уже придумала название для своего нового джаз-клуба — «Джаз Land». В этом названии зашифрованы инициалы исполнительницы.

Подготовка к открытию собственного джаз-клуба заняла у Ларисы Александровны несколько лет. Изначально планировалось, что все желающие смогут посетить клуб в сентябре 2024 года. Но из-за судебных разбирательств запуск проекта был отложен на неопределенное время.
Екатерина Коршунова

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