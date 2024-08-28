На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с 31 августа по 1 сентября состоится Военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Фестиваль пройдёт на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайском городском округе. В программу включены зрелищные реконструкции, мастер-классы, экскурсии и другие активности. В самом центре Бородинского поля будут работать интерактивные площадки на военно-исторических биваках русской и французской армий. Посетители смогут научиться фехтованию и приёмам владения холодным оружием», – уточнили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
31 августа, в субботу, пройдут военно-исторические манёвры, которые станут репетицией реконструкции эпизодов Бородинской битвы. Также запланированы торжественные мероприятия в часть 185-летия основания Бородинского музея. В завершении дня пройдёт праздничный концерт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
1 сентября, в воскресенье, гости увидят дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох» и будут наблюдать за торжественным церемониалом на Батарее Раевского в память о погибших в Бородинском сражении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция с участием пехоты, кавалерии и артиллерии. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
31 августа, в субботу, пройдут военно-исторические манёвры, которые станут репетицией реконструкции эпизодов Бородинской битвы. Также запланированы торжественные мероприятия в часть 185-летия основания Бородинского музея. В завершении дня пройдёт праздничный концерт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
1 сентября, в воскресенье, гости увидят дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох» и будут наблюдать за торжественным церемониалом на Батарее Раевского в память о погибших в Бородинском сражении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция с участием пехоты, кавалерии и артиллерии. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника.
Читайте также:
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«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске
Лора Луганская