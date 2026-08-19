Волочкова вступилась за Большой театр в споре о наследстве Григоровича
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что творческое наследие хореографа Юрия Григоровича должно остаться за Большим театром.
Ранее внучатый племянник Григоровича Николай Каратыгин подал иск к бывшему управляющему Руслану Пронину — балетмейстер передал права именно ему перед смертью.
Театр подал встречное заявление в суд. Речь идёт о миллионных отчислениях по авторским правам. В беседе с NEWS.ru Волочокова заявила, что Юрий Николаевич создавал свои легендарные спектакли именно для сцены Большого.
«Моё мнение, что всё наследие Юрия Григоровича должно принадлежать Большому театру, поскольку он в этом Большом театре его и создавал. Какое отношение имеет Руслан Пронин, я даже не знаю. Как он попал в эту развязку, я вообще не понимаю. Мне кажется, это какая-то очень странная история», — отметила Анастасия.Балерина подчеркнула: работы балетмейстера сделали Большой театр визитной карточкой страны, хотя в последние годы мэтру тяжело работалось в театре.