Суд назначил Лерчек штраф в 763 млн рублей за «иной доход»
Суд назначил блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) штраф в размере 763 миллионов рублей, исходя из категории «иной доход». Об этом РЕН ТВ сообщил её адвокат Константин Третьяков.
По словам защитника, для расчёта взяли период с 2017 по 2022 год, когда доходы Чекалиной были максимальными.
«Однако финансовая ситуация тогда и сейчас кардинально изменилась — Валерия давно уже не может работать ввиду наложенных ограничений и по состоянию здоровья», — подчеркнул он.Третьяков обратил внимание и на то, что максимальный штраф за коррупционные преступления не превышает 500 миллионов рублей. Назначенный Лерчек штраф к этой категории не относится и, по мнению адвоката, должен быть ниже.
24 июля суд приговорил Чекалину к пяти годам условно и обязал выплатить 765 миллионов рублей по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей. Государственное обвинение осталось недовольно решением и в апелляции намерено добиваться ужесточения наказания.