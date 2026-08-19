Суд назначил Лерчек штраф в 763 млн рублей за «иной доход»

19 августа 2026, 17:11

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Суд назначил блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) штраф в размере 763 миллионов рублей, исходя из категории «иной доход». Об этом РЕН ТВ сообщил её адвокат Константин Третьяков.





По словам защитника, для расчёта взяли период с 2017 по 2022 год, когда доходы Чекалиной были максимальными.

«Однако финансовая ситуация тогда и сейчас кардинально изменилась — Валерия давно уже не может работать ввиду наложенных ограничений и по состоянию здоровья», — подчеркнул он.