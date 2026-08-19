Стало известно, где и как живёт Геннадий Малахов после ухода с телевидения
Известный телеведущий Геннадий Малахов более десяти лет не появляется на публике. Его давняя подруга, врач общей практики Лариса Алексеева, рассказала, как сейчас живёт герой некогда популярной передачи «Малахов+».
В беседе с Общественной Службой Новостей Алексеева сообщила, что Геннадий Петрович ведёт уединённый образ жизни и отказывается от участия в телевизионных проектах.
«Мы с ним много лет дружим. Я была постоянной участницей программ Геннадия. Сегодня он живёт в Ростовской области, в своём родном доме, ведёт самый обычный образ жизни и не стремится на телевидение. В последний раз я его видела на одной из программ его однофамильца Андрея Малахова», — отметила женщина.По словам подруги телеведущего, Малахов редко выходит на связь и ведёт почти затворнический образ жизни.