Стало известно, где и как живёт Геннадий Малахов после ухода с телевидения

19 августа 2026, 15:34

Геннадий Малахов (Фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Известный телеведущий Геннадий Малахов более десяти лет не появляется на публике. Его давняя подруга, врач общей практики Лариса Алексеева, рассказала, как сейчас живёт герой некогда популярной передачи «Малахов+».





В беседе с Общественной Службой Новостей Алексеева сообщила, что Геннадий Петрович ведёт уединённый образ жизни и отказывается от участия в телевизионных проектах.

«Мы с ним много лет дружим. Я была постоянной участницей программ Геннадия. Сегодня он живёт в Ростовской области, в своём родном доме, ведёт самый обычный образ жизни и не стремится на телевидение. В последний раз я его видела на одной из программ его однофамильца Андрея Малахова», — отметила женщина.