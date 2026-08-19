Прибрежную зону у поместья Пугачёвой в Подмосковье продали за 14 тысяч рублей

19 августа 2026, 16:07

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

На аукционе продали право пользования прибрежной территорией у поместья Аллы Пугачёвой в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщает Telegram-канал Mash, площадь участка составляет 1700 квадратных метров, а стоимость сделки — 14 тысяч рублей.