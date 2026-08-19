Прибрежную зону у поместья Пугачёвой в Подмосковье продали за 14 тысяч рублей
На аукционе продали право пользования прибрежной территорией у поместья Аллы Пугачёвой в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщает Telegram-канал Mash, площадь участка составляет 1700 квадратных метров, а стоимость сделки — 14 тысяч рублей.
Федеральное агентство водных ресурсов выставило на открытый аукцион два участка две недели назад. Торги не состоялись — организаторы получили только одну заявку от Глеба Рыськова. По итогам процедуры ведомство заключило с ним договор водопользования на сумму 14 129 рублей.
Срок действия договора — до 2036 года. Бизнесмен получает в пользование 2552 квадратных метра берега реки Истры, из которых 862 метра — прибрежная зона, 1646 метров — водоохранная территория. Рыськов планирует обустроить на этом участке мини-яхт-клуб со свободным входом и баню на понтоне.
Отмечается, что вода в Истринском водохранилище не может принадлежать Примадонне, хотя она построила пирс. Проверка Росводресурса показала, что певица незаконно использует прибрежную зону у своего особняка.
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