Волоколамск стал призером международного конкурса «Аллея звёзд»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Коллективы соревновались в вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве, а также в категории «Художественное слово».
«Такие мероприятия позволяют танцорам и творческой молодёжи проявлять свои таланты и дают возможность самовыражения. Наши танцоры с удовольствием участвуют в конкурсах и хореографических фестивалях. Это даёт важнейший опыт публичных выступлений. Кроме того, здесь они могут пообщаться и обменяться опытом с другими танцорами и коллективами», — поделились руководитель танцевальной студии Мария Маширова.
По итогам конкурса «Dance Mode» завоевал четыре золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Стоит отметить, что в конкурсе участвовали как опытные танцоры, так и новички.
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