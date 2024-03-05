В Твери прошел музыкально-поэтический спектакль-концерт

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Артисты из Подмосковья приняли участие в музыкально-поэтическом спектакле-концерте в Твери. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Одна у человека мама — и Родина одна» по творчеству народного артиста России и СССР Иосифа Кобзона проходил в мультимедийном парке «Россия — моя история».
Кроме этого,режиссер проекта заслуженный артист России Сергей Маховиков отметил, что подобные мероприятия помогают воспитывать чувство патриотизма у молодого поколения.
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«Среди участников проекта были представители Московской области солисты Театра песни «Лилиум» Одинцовского Центра культурного развития, музыканты Одинцовского Молодежного оркестра, участницы Ансамбля барабанщиц Культурно-досугового центра «Полёт». Спектакль-концерт объединил известные композиции советской и российской эстрады, песни из любимых кинофильмов, а также музыкальное наследие Иосифа Кобзона», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева