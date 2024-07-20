«Здесь видно небо»: участники фестиваля «Достоевский» впечатлились Зарайском

Фото: Радио 1
В Зарайске 20 и 21 июля проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный писателю. Корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева познакомилась с участниками мероприятия, которые рассказали о своих программах и поделились впечатлениями от культурного города Подмосковья.
Руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова рассказали, что приехали на фестиваль из Санкт-Петербурга.
На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.
Он добавил, что в финале участники отправятся в съемочный павильон, где идут настоящие съемки. Самые лучшие фильмы размещаются в группе киностудии «ВКонтакте».
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«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные великие русские персонажи. В Зарайске нам очень понравилось. Нравится, что город сохранился, что есть дома, небо видно, у нас в Санкт-Петербурге его не видно, у нас высокие дома», — поделилась впечатлениями Викторова.
На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.
Фото: Радио 1
«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам. Все начинается в административно-управленческом отделе, где участники регистрируются, далее они идут в художественную мастерскую, делают грим, реквизит, декорации, затем они отправляются в сценарный отдел, где сочиняют историю. Потом они приходят на актерские пробы, где уже учатся существовать в кадре и воплощают собственный сценарий», — поделился подробностями Сергей Хорольский.
Он добавил, что в финале участники отправятся в съемочный павильон, где идут настоящие съемки. Самые лучшие фильмы размещаются в группе киностудии «ВКонтакте».
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Анастасия Хохлова